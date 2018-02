Quim Salarich: “Saber a última hora que vaig als Jocs és una injecció de moral”

Quim Salarich (Malla, 2 de gener de 1994) va despertar-se ahir amb la millor de les notícies. Després d’haver d’assumir que no podria competir als Jocs Olímpics de Pyeongchang que comencen divendres tot i complir els criteris de selecció, ahir va saber que finalment la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern ha aconseguit una segona plaça per a l’esquí alpí i, per tant, ell disputarà la seva primera cita olímpica.

Felicitats! ¿Ja et creus que aniràs als Jocs o encara estàs paint la notícia?

Estic flipant encara! Ara començo a creure-m’ho, però ja havia perdut l’esperança. Costa pair tot el que ha passat aquests últims dies.

Hi ha hagut intriga fins al final per saber si hi aniries o no!

Per a mi, tot ha sigut molt dur. Els primers dies van ser molt complicats, després ja em vaig fer a la idea que no hi anava. Normalment, el dia màxim per tenir la plaça extra era el dia 26, però m’ha somrigut la sort i algun país ha decidit que no hi va o algun esportista s’ha lesionat, i com que jo estava gairebé el primer de la llista, m’ha tocat! Ara toca disfrutar d’aquesta oportunitat.

Com vas viure el moment de saber que tu no hi anaves i que el teu company, el basc Juan del Campo, sí?

La veritat és que me’n vaig alegrar molt per ell. És el meu company, he vist com ha treballat per aconseguir ser olímpic. Tots dos havíem treballat de la mateixa manera... i va ser dur. Van ser dos dies complicats. Al final vaig aconseguir girar full, em vaig fer a la idea que no hi aniria i, tot i no estar al cent per cent, vaig seguir competint i vaig fer unes carreres prou bones: vaig guanyar-ne una a França i vaig fer molt bons resultats al campionat d’Europa.

Com has sabut que finalment sí que aniràs als Jocs?

El president de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, May Peus, m’ha despertat per donar-me la millor de les notícies! Jo m’havia de llevar a dos quarts de deu perquè havia d’anar a jugar a golf i m’ha dit que no, que no podia anar-hi, que havia d’anar a Madrid perquè anava als Jocs. Imagina’t!

¿Tot l’enrenou que hi ha hagut ha sigut pels nous criteris de selecció?

Això dels criteris... crec que ara mateix no és moment de debatre sobre si són els correctes o no. Ara toca girar full, pensar en els Jocs i concentrar tots els esforços a fer-ho bé per aconseguir un bon resultat.

Com afrontes els Jocs? Més motivat després de tot el que ha passat?

Com que tenia la idea que no hi participaria, la sorpresa ha sigut molt gran. Saber a última hora que vaig als Jocs m’ha donat una injecció de moral. Estic molt motivat per afrontar-los en les millors condicions possibles.

Comencen divendres. ¿Tindràs temps de fer la maleta i marxar cap a Corea?

No competeixo fins al dia 22, així que hi aniré més tard. Demà marxo a Itàlia, a entrenar-me quatre dies. Després tinc dues proves del Campionat d’Europa i després ja volaré cap allà.

¿Tot això ja estava planificat, o si haguessis sabut amb més temps que anaves als Jocs t’hauries preparat d’una altra manera?

Tot això estava confirmat. La preparació era la mateixa. L’únic que canvio són unes carreres que tenia a Europa per anar als Jocs Olímpics... Quin canvi, eh?

Quin paper esperes fer? Amb què tornaries content dels Jocs?

Encara soc jove, són els meus primers Jocs Olímpics. La intenció és anar-hi a agafar experiència, però no em conformo amb un resultat de només participar. Intentaré millorar les meves participacions en esdeveniments tan importants, com la del Mundial de l’any passat, en què vaig acabar 25è. Tot el que sigui millorar aquest resultat seria molt bo, però amb la injecció de moral que porto ara, vull ser optimista i m’arrisco a dir que intentaré quedar entre els 15 o els 20 primers. Seria un resultat molt bo. És difícil, però crec que es pot fer.

Amb els resultats que has aconseguit aquest 2018, arribes als Jocs en bona forma física.

Arribo bastant bé, esquiant bastant sòlid i ràpid. I a més, després de la notícia que em van donar que no anava als Jocs, sense estar bé psicològicament, vaig fer bons resultats a Europa. El nivell hi és, esperem que tot vagi bé.