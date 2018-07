Quique Cárcel: “Qualsevol moviment ha de ser en benefici del Girona”

El Girona, dirigit per Eusebio Sacristán, ha tornat als entrenaments amb els 17 futbolistes disponibles del primer equip –tots els que tenen contracte excepte els mundialistes Bounou, Mojica i Stuani, que s’incorporaran més endavant– i els 4 cridats del Peralada: Marc Vito, Andzouana, Soni i Pedro Porro. El primer dia tampoc ha faltat Aleix Garcia, novament cedit pel Manchester City, la darrera novetat d’un mercat d’estiu en què els blanc-i-vermells només han concretat les operacions de Muniesa i Mojica i les tornades de Rubén Alcaraz i Coris. “Ha sigut una presa de contacte, tot just comencem. Tothom es coneix bé i això és important, durant aquesta setmana la relació amb el nou cos tècnic fluirà. Hem d’anar de mica en mica i tenir paciència, ja vam advertir que seria un estiu llarg”, ha resumit Quique Cárcel, que espera que en cas d’una venda important arribi com més aviat millor per tenir més marge de maniobra. El Sevilla, a l’espera de vendre Lenglet al Barça, té Juanpe com a prioritat. La clàusula del canari puja fins als 12 milions d’euros. “Té contracte i la nostra intenció és que el gruix de la plantilla continuï. Estem en fase de creixement, i malgrat que el curs passat va ser fantàstic, ara comencem de zero. No podem pensar a perdre peces importants, com més s’acosti el tancament del mercat més difícil serà. Si hi ha d’haver novetats, esperem que siguin a curt termini. De totes maneres, cada jugador té una clàusula i a ella ens remetem”. Una venda desencallaria diverses operacions. “Molts equips pregunten per futbolistes nostres, però les ofertes no ens han convençut. Qualsevol moviment ha de ser en benefici del Girona, com més aviat arribin les ofertes més flexibles podrem arribar a ser” ha afegit.

El Girona espera ingressar diners per concretar noves incorporacions. “Volem que els jugadors siguin feliços aquí, i em consta que ho són. Amb el pas del temps l'entorn es posa nerviós, així que sembla que estigui tot a punt de passar. Ara mateix no volem que se’ns escapi ningú, hem de tenir en compte que hi ha futbolistes als quals no podem arribar fins que es comencin a concretar les coses”. Cárcel tampoc ha descartat cap venda imprevista si arriba una oferta important. “Evidentment que poden passar coses inesperades sempre que ens permeti créixer com a entitat. Així que es mogui una mica el mercat, hi haurà un efecte. És bo que s’interessin pels nostres futbolistes, però això té un preu i ho hem de fer valer”.

Bounou, el pròxim a renovar

Aleix Garcia, que repeteix experiència, és un dels 2 o 3 homes que podrien arribar des d’Anglaterra. “Vam parlar quan es va acabar la Lliga, i volíem que continués. Ha anat a més, participant bé cada vegada que ha tingut ocasió. La idea era la mateixa si Machín es quedava”, ha confessat, abans de respondre a les informacions que arriben des de Las Palmas, on asseguren que el migcampista de Carcaixent jugarà amb el conjunt groc. “Sabem que hi ha clubs que el volen, però pensem que ens pot ajudar, no puc dir què passarà ni què pensa el jugador”. Dissabte es va fer oficial la renovació de Borja García fins al 2022 i podria no ser l’última, ja que l’entitat està negociant l’ampliació de Bounou, que acaba el 2019. “No puc assegurar que renovi al 100%, però Bounou vol quedar-se i el Girona vol que es quedi. Més clar...”, ha finalitzat, satisfet amb el tarannà d’Eusebio, el nou ocupant de la banqueta de Montilivi. “No ve a trencar res i donarà el seu toc, farà el millor per a l’equip. Li agrada el Girona i la feina que vam fer el curs passat. Té inquietuds i vol créixer, penso que és un còctel que serà bo per a tothom”.