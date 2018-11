Quique Sánchez Flores defensa el seu pas per l'Espanyol: "Alguna cosa haurem fet bé, no estaria tot malament"

Quique Sánchez Flores ha repassat a 'El Partidazo de la COPE' el seu pas per l'Espanyol, set mesos després de ser cessat juntament amb Jordi Lardín. El madrileny ha negat sentir-se avorrit per no dirigir cap club, i s'ha mostrat amb ganes de tornar a dirigir una banqueta, si bé no a qualsevol lloc. "Ja no m'interessen totes les coses. Ara veig molts partits a la setmana, els caps de setmana puc veure entre set i vuit partits de Lliga i Premier", ha explicat.

Centrant-se en la seva etapa a l'Espanyol, Quique la recorda amb diferents sentiments. D'entrada, agraïment. "Quan els entrenadors acabem projectes hem de deixar de competir contra els que van ser els nostres equips, hem de guardar-los respecte i un cert amor per quelcom que ens ha donat. L'Espanyol m'ha donat més de 70 partits a Primera, confort, una felicitat, un espai per entrar a la història i han quedat records i llegats. M'alegro quan marxem dels llocs pensin que hi ha alguna cosa que ha funcionat i queda perquè es pugui seguir sembrant".

El madrileny defensa la feina que va fer ell i els dos responsables de l'àrea esportiva amb qui va coincidir: "Em genera tristesa quan no es recorden de gent que va ser molt important com Ángel Gómez, importantíssim en la confecció de la plantilla. I Jordi Lardín, que en una situació precària va fer que anés gent important com Granero, Sergio García, Hermoso, que va ser qui el va veure... i no es parla d'ells en absolut, aquest obscurantisme no l'entenc ni el concebo".

Quique també ha reivindicat que el seu llegat "va ser bo". "Hi hi havia on seguir creixent, i quan marxem i en dos anys l'equip ha fet amb 52 punts de mitjana alguna cosa haurem fet bé, no estaria tot malament". A més, celebra que alguns dels jugadors a qui va fer debutar amb el primer equip tinguin protagonisme: "M'alegro que dels cinc nois que van debutar, dos hagin marxat a lligues importants, que altres tres estiguin jugant, que la plantilla que es va començar a formar fa tres anys sigui pràcticament la mateixa".