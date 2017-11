Quique Sánchez Flores: "L'equip ha demostrat maduresa i paciència"

"L'equip ha demostrat una maduresa, tranquil·litat i una paciència que l'any passat no tenia". Així ha celebrat el tècnic de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, la victòria dels seus homes davant del Tenerife per passar als vuitens de final de la Copa del Rei. "Prevèiem un partit difícil, perquè ells no tenien res a perdre. Hem mastegat el partit fins donar-li la volta", ha afegit el preparador madrileny, que ha assegurat que la victòria reforça al seu grup.

Quique també ha celebrat que els davanters hagin marcat, i ha enviat un missatge d'elogi als seus homes amb menys protagonisme: "Han pres la responsabilitat i envien un missatge que volen estar i participar-hi. Cada partit és una oportunitat per a qui jugui". També s'ha referit a un jugador, Óscar Duarte, que un cop més s'ha quedat sense jugar: "Volia que descansés Gerard i que Duarte tingués minuts. M'hagués agradat que Duarte tingués un partit més tranquil. Està molt a prop per competir i el problema és que no tenim amistosos. Cada dia està millor i serà més endavant encara que m'hagués agradat en aquest partit".