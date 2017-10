Quique Sánchez Flores: "No parlem de jugadors titulars, sinó d'habituals"

El tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha deixat clar que, per a ell, "no hi ha jugadors titulars, sinó habituals". Al preparador madrileny li havien preguntat si faria més rotacions o mantindria el mateix bloc que va jugant, després que, en el partit de Copa, els suplents no hagin brillat. "Les portes de l'habitualitat estan sempre obertes. Farem un forat als que estiguin millor, no als millors. A vegades, en un grup, hi ha jugadors que comencen millor i es dilueixen, i viceversa". En aquesta línia, Sánchez Flores ha deixat clar que vol "una competència forta i generosa" que es multipliqui en les diferents posicions.

D'altra banda, l'entrenador ha celebrat que el seu sigui un conjunt reconeixible. "Els entrenadors ens adaptem a les característiques de la majoria del grup, i aquest equip, amb les eines que té, sap fer bé algunes coses que els altres ja saben". El preparador madrileny, però, ha dit que treballen perquè l'equip tingui més versatilitat: "Creixem perquè els jugadors coneguin altres fórmules que ens anirien bé en escenaris com Anoeta, i que es puguin utilitzar per afrontar de manera diferent algunes situacions".

Sánchez Flores s'ha referit a la situació de Diego López, que va tornar a jugar contra el Tenerife en la que era la seva estrena aquest curs. "Va tenir una actuació molt bona, que li feia falta, així que fantàstic. Tenim una competència molt bona, sempre ha estat ben controlat pels fisioterapeutes i metges, i en els mals moments no ha estat mai sol". En canvi, ha mostrat més dubtes sobre la possibilitat que el gallec torni a ser titular: "Volem que els jugadors rendeixin, però quan hi ha una gran competència, no es posa en dubte l'altre jugador que ja està competint bé".

Sobre el rival d'aquest dilluns, el Betis, ha advertit que és un bloc amb molts jugadors perillosos i, sobretot, amb un nou "impuls" per la idea que li ha donat el seu nou tècnic, Quique Setién. "Hi ha convicció al voltant de la seva idea. A més, han fet un salt a la plantilla, com vam fer nosaltres el curs passat. Serà un repte, un partit important". El tècnic ha deixat fora de la llista Granero, Dídac Vilà i Sergio Sánchez, i en el seu lloc han entrat Javi López, Melendo i Naldo.