Quique Sánchez Flores: "Sabíem que tard o d'hora havia d'arribar un bon resultat"

"Estàvem frustrats perquè no portàvem una bona ratxa, però sabíem que tard o d'hora havia d'arribar un bon resultat". Quique Sánchez Flores ha recuperat el somriure després del solvent triomf de l'Espanyol davant de tot un Atlètic de Madrid. El preparador madrileny ha celebrat que els seus homes hagin jugat amb "calma" tot i la situació irregular amb què arribaven al partit. "Hem jugat amb pausa i esperant la nostra oportunitat. Busquem solucions davant dels problemes", ha afegit.

El preparador madrileny s'ha desfet en elogis a Sergio García, l'autor del gol decisiu: "És un jugador excel·lent. L'hem esperat fins que estigués bé, i és un jugador molt important per a nosaltres. Porta unes quantes titularitats, entén perfectament el que li demanem". I també ha deixat clar que mantenir David López al mig del camp era un desig que feia temps que tenia: "Pensàvem que aquest any podríem fer el canvi, però la lesió d'Óscar Duarte ens ha endarrerit la idea. Quan l'Óscar ha estat bé l'hem posat de titular i hem mogut el David. En vam parlar i vam quedar així. Quan recuperem jugadors a les seves posicions naturals l'equip ho nota". Per al que no ha trobat una explicació és a saber per què l'equip rendeix millor amb els equips grans que amb els petits: "No té una explicació lògica". Sobre el canvi de dinàmica, tampoc ha tingut una resposta aclaridora: "Els jugadors són els mateixos i l'entrenador també: el futbol".

Sánchez Flores ha destacat que tenen la sensació d'haver guanyat "un dels millors", cosa que podria capgirar la dinàmica i fer-los tornar a ser optimistes. El tècnic també ha posat èmfasi en la comunió amb la grada: "Ens agrada que l'afició gaudeixi d'aquests partits seriosos i complicats. Hem donat una versió bona, però l'èxit és mantenir l'equilibri. Estem molt agraïts a l'afició: ens han donat suport, ens han animat molt i ens han empès a la victòria. Sense aquest ànim les coses són més difícils", ha conclòs.