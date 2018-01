Quique Sánchez Flores: "Serà una eliminatòria llarga i dura"

Malgrat començar l'any amb un refredat, al tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores afronta amb ganes la primera cita del 2018, una eliminatòria contra el Llevant que preveu "llarga i dura". "L'equip està decidit i serà reconeixible. No crec que sigui un equip que sorprengui", va anticipar, deixant entreveure que no farà una gran revolució a l'onze titular. El preparador madrileny, això si, opta per fer algunes rotacions amb la mirada posada al partit contra el Màlaga: tornen a la llista Víctor Sánchez, Jurado i Dídac en el lloc de Javi López, Hermoso i Fuego.

Quique ha reconegut que hi ha alguns jugadors a punt de marxar -no ha dit noms, però es tracta d'Hernán i Álvaro, tots dos fora de la llista- que segueixen amb el grup mentre concreten les seves respectives sortides: "No incomoden, són bona gent, mereixen que els vagin millor les coses. Aquí l’Espanyol la sort no l’han tingut, busquem que trobin un bon destí. Són companys i els tractem com a tal fins que es resolgui el seu destí". Sobre si hi ha intocables a la plantilla, s'ha mostrat clar: "Volem a tots els jugadors, però n’hi ha que el seu nivell d’exposició al mercat és molt alt. No tenim la necessitat de vendre, però si ve una gran oferta que suposa una progressió del jugador i el club té resposta per trobar solucions i ens permet seguir millorant i reinventar-nos, ho estudiarem".

Més concretament se li ha preguntat per un presumpte interès per Gerard Moreno d'un equip que prepararia una gran oferta: "No em consta, si n'existeix n'estaria al corrent, ja que som pocs, Perarnau, Lardín i jo, i estem informats", ha desmentit, al mateix temps de reconèixer que, si mai arriba una gran oferta, la valoraran: "No hi ha cap club que pugui tancar-li el camí o la carrera a cap jugador".

Per al preparador, és fonamental seguir guanyant per mantenir l'ambient optimista que es viu després del triomf contra l'Atlètic de Madrid. "Emocionalment, els jugadors viuen molt lligats a l’últim resultat, però és molt llarg, molt carregat, falta molt per tot, ningú pot assegurar que això serà lineal, pot tenir ratxes cap amunt o cap avall".