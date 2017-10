Quique Sánchez Flores: "La Copa està mal organitzada: hauria de ser a partit únic i amb final four"

"La Copa està mal organitzada i interpretada: hauria de ser a partit únic i amb una 'final four'. No hi ha igualtat de condicions, seria més emocionant i igualada a partit únic. Així no s'expressa com una festa del futbol". Així de crític s'ha mostrat el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores sobre el format de la Copa del Rei, on el seu equip debuta aquest dijous (21.30 h, BeIN LaLiga), al camp del Tenerife.

Una cita que ha de servir d'al·licient per als jugadors amb menys minuts de la plantilla. "Esperem que qui jugui doni bones sensacions. És un escenari perfecte perquè es reivindiquin tots els que volen tenir més minuts. Estem contents que puguin jugar alguns que ho fan poc". El tècnic ha inclòs a la llista peces com Álvaro, Naldo, Roca, Hernán, Melendo o Sergio Sánchez, que estan tenint molt poc protagonisme. I ha deixat a Barcelona homes com Jurado, Víctor Sánchez, Piatti o Baptistao, a més de Javi López, Marc Navarro i Óscar Duarte, que encara no tenen el punt de forma desitjat pel preparador madrileny.

"La Copa és una competició que la marquen les plantilles. Hi ha moments on jugarem diversos partits a la setmana, i les plantilles han de respondre, és molt important", ha comentat el tècnic blanc-i-blau, que ha advertit que el Tenerife els exigirà, com van fer altres conjunts de les categories inferiors als de Primera. "Cada any cau en primera o segona ronda algun gran, estem avisats", ha alertat el preparador madrileny, que ha recordat l'eliminació del curs passat: "No volem tornar a fallar la nostra afició, volem fer un bon partit".

Per això, Quique ha advertit que algun dels jugadors que va estar a Anoeta repetirà titularitat, i no ha confirmat qui jugarà sota pals, ja que ha avisat que Diego López "és dubte perquè pateix malestar, però si està bé, jugarà, el volem veure i volem veure com se sent".