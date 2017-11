Quique Sánchez Flores: "És el moment que la política baixi la pilota a la gespa i dialogui"

Tot i seguir amb el seu discurs de "no barrejar" política i esport, el tècnic de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha volgut demanar pau social fent una crida al diàleg i no a les detencions. "No soc aliè a les persones, a la democràcia, a les ciutats i als països. És el moment que la política baixi la pilota a la gespa i dialogui". El tècnic espanyolista ha respost així quan li han preguntat pels recents empresonaments de polítics catalans, i s'ha reafirmat en la postura de demanar "pau social", com ja havia fet l'Espanyol.

Ja en la vessant esportiva, el preparador madrileny ha parlat del pròxim enfrontament dels seus homes, aquest dissabte, al camp de l'Alabès: "Serà un partit molt difícil, on poden passar moltes coses. Que sigui el cuer no vol dir que no sigui més difícil que altres rivals. Han fet bons partits, i per doblegar-los caldrà fer les coses molt bé". Quique ha volgut ser especialment prudent quan s'ha intentat designar com a favorit el seu conjunt: "Contra aquest tipus de rivals sempre intentem doblar la precaució. El rival pensa que ja no pot perdre més i que té l'oportunitat de canviar la dinàmica, un fet que ho dificulta tot. Serà una atmosfera complicada, ja que sortiran a jugar amb el cor".

Sobre el joc que els espera a Mendizorrotza, el tècnic ha advertit que s'hauran d'adaptar a un context diferent del que s'han trobat en anteriors desplaçaments, on rivals de renom volien tenir la pilota: "L'Alabès no vol construir des de darrere, hi haurà poques situacions on puguem robar i fer el contracop".

El tècnic ha inclòs 20 jugadors en una llista on no hi ha Navarro, Granero, Sergio Sánchez, Álvaro Vázquez, Óscar Duarte i Marc Roca, i ha advertit que de moment es mantindrà fidel als homes que li estan donant resultats d'inici. Descarta, doncs, fer rotacions: "Si em funciona la televisió o el rentaplats, no els toco. El que funciona, cal deixar que flueixi. De totes maneres ens alegra veure que la gent que ve al darrere pressiona".

Quique també s'ha referit a la no convocatòria, per part de Julen Lopetegui, de Gerard Moreno i David López a la selecció espanyola: "Té una part de lògica. Els equips que no són a Europa tenen més dificultats per convèncer, però nosaltres estem plenament convençuts que tenim jugadors amb nivell per ser internacionals. El seleccionador segueix diversos jugadors, i si la dinàmica de l'equip segueix creixent, el seu moment arribarà".