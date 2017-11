Quique Sánchez Flores: "Marxem descontents amb el resultat, però no amb la reacció ni amb el joc"

Més insatisfet pel què que pel com, el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha analitzat la derrota del seu conjunt contra l'Alabès (1-0): "Em fastigueja, era un partit on teníem expectatives diferents. Si no haguéssim encaixat tan d'hora, hauríem portat el partit a un extrem molt diferent". El preparador madrileny ha qualificat d'"ingènua" l'expulsió d'Hermoso, que junt al gol inicial de Christian Santos, ha acabat sent determinant.

"No ha estat una bona lectura de la jugada. Si ja tens una groga per una acció així, no és el camí", ha afegit el tècnic, que malgrat tot, ha destacat el bon joc i reacció dels seus homes. "Hem perdut per dos accidents, dues coses que no s'entrenen. Marxem descontents pel resultat, però no per la reacció ni pel joc. Hem dominat amb un home menys, generant ocasions i sense córrer riscos".

Quique també ha volgut aclarir que no li ha sorprès l'agressivitat de l'Alabès: "Esperàvem aquesta duresa, és un equip que està a baix, que lluita les pilotes i que no guanyava. Ens podem queixar per coses, però nosaltres ho haurem fet en altres partits".