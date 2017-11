Quique Sánchez Flores: "Si vull que renovi Pau? Vull als millors, i ell és un d'ells"

Abans de rebre el València, el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha repassat alguns temes destacats de l'actualitat periquita. El preparador madrileny s'ha centrat en tres noms en contextos molt diferents. D'entrada, s'ha referit a les paraules de Sergio García on, aquesta setmana, demanava més minuts i assegurava que no ha tornat per jugar estones.

"No em molesta que els jugadors diguin que volen jugar més. Prefereixo la rebel·lia a la comoditat. Entenc el context on va dir les coses", ha afirmat Quique, que ha deixat clar que els jugadors "no juguen pel que diuen, sinó pel que fan". El segon jugador al que s'ha referit és Pau i la seva renovació, que segueix a l'aire: "Si vull que renovi? Vull que aquí hi siguin els millors, i Pau és entre els millors. En el club volem una plantilla que cada any creixi. Volem recuperar als jugadors grans que van marxar, i retenir els bons que tenim".

El preparador madrileny també ha respost a les declaracions del director esportiu Jordi Lardín, que deixava clar que Pau podria deixar de jugar en cas de no renovar: "La direcció esportiva es pot expressar com vulgui, al club tenim un context clar de la situació de Pau, i va més enllà de si renova o no. Estic absolutament tranquil passi el que passi".

Quique també ha parlat d'Óscar Duarte, que ha entrat en la primera convocatòria amb l'Espanyol després de vuit mesos d'haver patit una greu lesió al genoll el passat març al camp de l'Eibar: "Els partits que ha jugat amb la selecció de Costa Rica han estat importants perquè han estat exigents, de veritat. Ha trobat l'espai on mostrar-se i segueix amb el seu creixement. Encara que físicament encara no està al 100%, mentalment això li ha donat l'impuls que necessitem per recuperar al millor Óscar".

Sobre al rival d'aquest diumenge, el València, el tècnic blanc-i-blau ha evidenciat que es tracta d'un conjunt gran que els suposarà un repte, ja que encara no ha perdut aquest curs: "Serà un partit molt dur, amb dos esquemes similars, dos equips físics, ens deixarem sense espais, voldrem robar i sortir, jugar ràpid, ocupar bandes, aprofitar pilotes aturades, dos equips similars en molts conceptes". I ha elogiat al seu tècnic, Marcelino García: "Quan es parla de grans moments d’equips, cal enfocar sempre als jugadors, i després, darrere, als entrenadors. Cal referir-se a la trajectòria. Hi ha treball, disciplina, organització, bonança, no és casualitat. Me n’alegro, tinc una bona relació amb ell.