Quique Sánchez Flores: "Calien els tres punts per sobre de les sensacions"

Era un partit molt dur, però l'Espanyol s'ha sabut imposar a les adversitats i acabar enduent-se un triomf de molt valor. Així ha llegit el duel un Quique Sánchez Flores que ha destacat que, "calien els tres punts per sobre de les sensacions". "Els nivells de confiança d'uns i altres eren molt diferents. Havíem de fer el futbol, els gols, posar-nos per davant, moltes situacions incòmodes que ens han fet patir", ha comentat el preparador madrileny, que ha destacat la pressió que ha jugat en contra del seu equip.

"Portem partits on pensem que puntuarem i no ho fem. Hem jugat amb una tensió innecessària, no m'agrada jugar així", ha afegit Quique, que ha qualificat d'"incòmode i difícil" el duel davant del Getafe, fins al punt que ha reconegut que havia dit als seus jugadors, fa 15 dies, que aquest seria més dur que el del València. "La possessió de pilota que hem tingut era la trampa pel seu joc de contraatac. Hem intentat minimitzar errors i encertar amb el gol", ha puntualitzat.

Quique també ha celebrat el primer gol que han fabricat a través d'una jugada d'estratègia aquest curs. "Era important, ja que tenim un llibre propi de jugades. Aquest any encara estem en una diferència negativa respecte els que hem rebut d'aquest tipus. L'estratègia ens ajudarà al llarg del curs". I ha deixat clar que no tot el pes ofensiu pot recaure en Moreno: "No es pot centrar tot el gol en ell. Si no repartim els gols, ens fastidia. Hi ha jugadors que no han marcat, però que ja ho faran. Cal donar-los suport ara que ho necessiten".