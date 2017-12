Quique Sánchez Flores canvia d'opinió amb Marc Roca: "He decidit que es quedi, volem revertir la situació des d'aquí"

Dos noms propis, el de Marc Roca i el de Leo Baptistão, han ocupat pràcticament totes les respostes de la roda de premsa de Quique Sánchez Flores prèvia al duel contra l'Eibar d'aquest diumenge (18.30 h, BeIN LaLiga). D'entrada, el brasiler torna a la llista només 12 dies després de patir una lesió al quàdriceps esquerre contra el València. Se li van diagnosticar entre dues i tres setmanes de baixa, però el preparador madrileny el veu llest i podria tenir minuts més aviat de l'esperat.

D'altra banda, el preparador espanyolista ha fet públic que ha canviat l'opinió que tenia sobre Roca i la voluntat de buscar-li una sortida com a cedit aquest gener perquè tingués minuts i recuperés la confiança: "Quan un pensa i pren decisions, no les pren sempre definitivament. Vaig dir què pensava fa una setmana, però penso moltes hores en el dia en l’Espanyol i en com revertir situacions que poden semblar irreversibles. És una decisió consensuada amb ell i amb el club. He decidit que vull que es quedi, crec que reuneix tots els condicionants per reconvertir la situació, vull que sigui el Roca que ens va enamorar el curs passat".

Quique ha explicat que quan el curs passat va patir una lesió, Roca va perdre les "sensacions, frescor i inconsciència". "La matèria prima ja la tenim, i mirarem de recuperar-la aquí. El primer intent el farà amb nosaltres, si no pot ser, tindrà temps per enlairar en un altre lloc i tornar". El tècnic espanyolista també ha deixat entreveure que un altre home, Sergio Sánchez, difícilment marxarà: "Hem parlat i és lliure de fer el que cregui. És un bon exemple de noi compromès. Crec que no hi ha la possibilitat d’anar a un altre club perquè ha jugat amb altres dos clubs, si es queda serà per sumar".

Sobre l'Eibar, Quique ha advertit que és un conjunt que sap "perfectament" al que juga, "molt ben estructurat". "No deixen jugar fàcil, serà un partit per estar atent a les segones jugades i guanyar territori poc a poc i amb intel·ligència".