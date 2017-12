Quique Sánchez Flores: "Vaig decidir quedar-me a l'estiu, i ara toca demostrar que un és capaç de virar el rumb"

Per primer cop des que és tècnic de l'Espanyol, a Quique Sánchez Flores se li ha preguntat obertament sobre el seu futur, i sobre si es veu amb ganes de seguir en el projecte blanc-i-blau tot i la desfeta davant el Girona que confirma el mal moment dels periquitos. "Jo estic bé, em veig amb forces per seguir, encara que em sobta com ha estat tot, però prefereixo que els xiulets siguin a mi i no als jugadors. Ells s'han de calmar per recuperar el seu nivell i frescor", ha comentat el preparador sobre l'escridassada que han rebut ell i els seus homes.

Lluny de mostrar-se contrari a les opinions discrepants, Quique les ha acceptat i justificat: "Si no rendim, és normal que es rebel·lin. Si no els agrada el que veuen, s'han d'expressar". Quique ha negat que estigui preocupat amb el rumb del seu equip, però si que ha reconegut que ho poden "fer millor". "Avui era un partit per posar-nos a prop d'Europa o començar a pensar que podem patir. Ara pensem que estem a prop del descens, i ens cal allunyar-nos del dramatisme i apropar-nos a la gent".

L'ansietat i els nervis que viuen els seus jugadors en aquest moment l'han portat a recordar l'inici del curs passat, quan el factor psicològic va tenir un pes fonamental: "Tenim un sentiment de frustració important, pensem que hem tornat als pitjors temps de l’inici del curs anterior, amb nervis, presses, errors, que ens allunyen de la idea de joc que volem. Quan han marcat el gol, els dona la vida i un escenari perfecte. No hem tingut la tranquil·litat per resoldre un partit difícil".

Quique també ha afirmat que "amb poc" els fan gol, mentre que ells necessiten "bastant" per generar-ne. "La seguretat de l'equip és una altra, quan juguem amb ansietat i nervis som un equip més dèbil", ha ampliat el preparador madrileny, que també ha parlat d'una decisió que va prendre a l'estiu, quan va decidir quedar-se tot i que el club no havia pogut complir algunes de les promeses que li havia fet a nivell d'inversions en fitxatges. Preguntat sobre si se sentia enganyat, s'ha mostrat rotund: "El debat acaba quan jo decideixo que seguiré amb el projecte. Ho accepto. He tingut temps de prendre decisions aquest estiu i vaig decidir quedar-me, i ara toca assumir-ho, ser fort i demostrar que un és capaç de virar el rumb".