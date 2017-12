Quique Sánchez Flores: "Per poc que ens equivoquem, cridem la mala sort"

Malgrat el cruel empat a Las Palmas (2-2), el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha volgut reivindicar el bon partit que han fet els seus homes fins al minut 80, quan han passat per uns mals minuts que els han costat dos punts. "Fins al seu gol, estàvem més a prop del 0-3 que de l'1-2. Els jugadors que eren al camp estaven fent un bon partit. No el podem valorar pels últims 10 minuts. H em estat, durant una bona estona, molt superiors a un equip amb ganes de fer-ho bé. I, en una situació límit, no és fàcil. Ens n'anem amb la sensació de perdre dos punts".

Per al preparador espanyolista, ara no és moment de fer més gran la ferida, sinó d'intentar recuperar anímicament els jugadors: "Hem de mirar de tirar endavant la tropa, que divendres toca tornar a jugar. Els hem de recordar que han fet coses molt bé". A més, ha especificat que es tractava d'un partit "tranquil" que estaven "controlant bé" fins al primer gol dels canaris. Els errors defensius, però, els han condemnat: "Per poc que ens equivoquem, cridem la mala sort i els mals resultats. No tenim la fortalesa que teníem el curs passat en aquest moment de la temporada", ha comentat.

I ha reiterat que no estan en cap situació crítica: "No estem alterats, però sabem que podem estar molt millor del que estem. No tenim marge per equivocar-nos, però volem estar en una Lliga molt diferent".