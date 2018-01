Quique Sánchez Flores: "El futbol ens ha tret més del que ens ha donat"

Malgrat acabar el partit capcot i amb un gest seriós, el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha defensat l'actuació dels seus homes després de la derrota en l'anada dels vuitens de final davant del Llevant (1-2). "De 10 partits que juguem així, en guanyarem nou", ha exposat el preparador madrileny, que ha qualificat d'"error defensiu" el segon gol. "El futbol avui ens ha tret més del que ens ha donat. Hem fet moltes ocasions. Estem bé, hem de seguir sent un equip competitiu", ha lamentat el tècnic.

Encara que el resultat exigeix una gesta a València, Quique ha volgut enviar un missatge optimista: "Hem estat connectats amb la nostra gent. La sensació és que l'equip pot. Intentarem ser millors a la volta, un gol matiner ens situaria aviat dins de l'eliminatòria".

Moreno deixa clar que vol seguir

El tècnic també ha defensat un dels seus principals actius, Gerard Moreno, i la seva implicació amb el projecte: "És un nou genial, meravellós. S'ho deixa tot al camp i és importantíssim per nosaltres. Aquest estiu va fer un esforç gran per apostar pel projecte". El perpetuenc torna a ser objecte de desig del Vila-real, que en les properes hores pot vendre Bakambu a la Xina per 40 milions.

El davanter, però, ha tornat a deixar clar que vol seguir a l'Espanyol: "T othom sap el content que estic aquí i és casa meva. S'ha parlat molt però a mi ningú m'ha dit res. Tot el que es diu són coses que jo desconec, estic tranquil i centrat en gaudir i en que aquesta segona volta sigui bona per nosaltres".