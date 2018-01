Quique Sánchez Flores: "Hem fet millors partits que no hem guanyat"

"En altres partits hem jugat millor i no hem guanyat. Ara el que ens importa i preocupa és guanyar, i no com ho aconseguim". Així ha descrit Quique Sánchez Flores el triomf de l'Espanyol a La Rosaleda (0-1). Pel preparador blanc-i-blau, han fet un partit "seriós" davant un rival "amb jugadors molt bons malgrat estar on està".

"Les sensacions són de lluitar en un camp per venir a lluitar. Era molt difícil jugar aquí, aquest és un resultat de molt de mèrit", ha assenyalat el tècnic espanyolista, conscient que la necessitat del Màlaga el convertia en un rival especialment perillós, com els havia passat als camps de l'Alabès, l'Eibar o el Las Palmas.

El tècnic ha lamentat que els seus homes anessin de més a menys: "Hem sortit molt bé, hem aconseguit el gol i estàvem tranquils. Després hem concedit la pilota, hem patit en les pèrdues en camp propi i hem concedit algunes ocasions molt perilloses". L'autocrítica també ha estat en l'inici i el final de les jugades: "No hem fet bé la sortida de la pilota. Ens hauria agradat tenir més ocasions".