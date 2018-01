Quique Sánchez Flores: "No seria definitiu que el Llevant ens marqués primer"

"No estem com volem, tenim ganes d'estar millor. És el primer cop aquest curs que agafem un cicle positiu a la temporada. Tenim els mateixos punts que el curs passat, i sabent com va acabar, hi ha motius per ser optimistes". Quique Sánchez Flores ha llançat un missatge d'esperança just abans d'afrontar un partit que pot marcar un punt d'inflexió aquest curs: la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra el Llevant al Ciutat de València.

El tècnic blanc-i-blau ha recordat que venen de sumar dos triomfs consecutius en Lliga, un fet que "dona a l'equip el que es mereixia", sobretot un ambient "més positiu" abans d'afrontar la cita de Copa. "L'ambient a l'Espanyol és molt més diferent que el que es viu a l'entorn del Leganés, de l'Eibar... Aquests nois llegeixen premsa, Twitter, Instagram", ha afegit abans de referir-se a les possibilitats dels seus contra el Llevant: "No seria definitiu que ens marquessin primer: hem d'anar a buscar el partit. Sortirem a intentar competir bé i a marcar primer, que és el que ens posa en l'eliminatòria, el que ens dona les possibilitats de passar. Veig l'equip bé, capaç d'afrontar-ho, però l'única veritat absoluta és que anem perdent l'eliminatòria. Ja vam dir que seria llarga i dura", ha apuntat el preparador espanyolista.

L'entrenador de l'Espanyol també s'ha referit a la sortida del club de Ramon Robert: "Jo vaig fer el que havia de fer, trucar al Ramon, que és la persona que va venir a Londres a contactar amb mi, i li vaig desitjar molta sort. No he d'opinar dels canvis en l'estructura del club".

Quique ha deixat fora de la llista Piatti i Víctor Sánchez per diferents problemes físics "que no són importants". També s'ha referit a dos jugadors que segueixen fora de la convocatòria, Álvaro Vázquez i Hernán Pérez: "El club em comunica que cada cop està més a prop de trobar espais fora per a ells".