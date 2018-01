Quique Sánchez Flores: "Jo soc i seré l'entrenador de l'Espanyol"

"Jo soc i seré l'entrenador de l'Espanyol. Mantinc el meu compromís, soc honest i tinc un contracte per complir". Quique Sánchez Flores ha tancat així els rumors sobre la seva sortida a l'Stoke City en aquest mercat de gener. En una roda de premsa que pràcticament ha monopolitzat la seva continuïtat, el preparador madrileny s'ha remès "als fets". "El fet és que estic aquí", ha apuntat el tècnic, que ha qualificat com "coses que passen al futbol" l'interès del conjunt anglès sobre la seva figura. No ha aclarit, però, els detalls que l'han portat a prendre la decisió de seguir, que segons la cadena 'Cope' es tracta de diferències econòmiques amb el conjunt anglès. "Ahir a la tarda estava al cinema veient una pel·lícula de Woody Allen amb la meva parella", ha comentat, deixant entreveure que no està preocupat pel seu futur, i que el seu compromís amb el club segueix sent "total".

"Són situacions del futbol que passen i que no es poden evitar. Va passar fa tres setmanes amb Gerard Moreno, però hem de pensar que som feliços a l'Espanyol", ha manifestat el preparador, que s'ha mostrat satisfet per la seva situació al club. "Ens agrada com ens tracten, el que generem a l'estadi, que l'Espanyol creixi i recordi a temps passats. Visc en una gran ciutat, en una de les millors lligues, i tinc motius per ser feliç i no per viure preocupat", ha comentat el madrileny, que ha arribat a qualificar positivament el fet que s'interessin per ells: "Hauríem d'estar satisfets perquè la gent es fixi en els nostres jugadors o entrenador. És motiu d'alegria, no una maldat. Tan de bo cada any vulguin a cinc jugadors i es quedin, això vol dir que el club creix. És difícil moure a la gent que treballa a l'Espanyol".

"No es poden aturar les intencions d'altres clubs, cal seguir treballant amb honestedat", ha afegit Quique, que ha intentat evitar donar explicacions sobre la proposta de l'Stoke City, però ha deixat entreveure que hi ha qüestions que no es coneixen i que l'han mantingut al club espanyolista: "Hi ha una sèrie de raons que no podeu saber. Hi ha gent amable, que et facilita les coses, jugadors que et miren amb bons ulls, tinc als fills a Espanya prop de mi, moltes coses que no coneixeu".

El tècnic també s'ha referit al vestidor, i a la normalitat que s'hi respira malgrat aquesta situació. "Em coneixen perfectament. El que jo els explico va a missa. Si hagués de fer quelcom ho faria notificant primer de tot als jugadors, que són com els meus fills. Seria impossible que fes res sense dir-los-ho". Quique ha deixat clar que es troba bé, però ha intentat tornar a parlar de futbol. "Parlar d'un tema desconcertant com aquest en la celebració de la Copa és amargar l'afició. N'estem fent un drama d'això. Vull viure en pau, no que es generi un conflicte".

Preguntat si estava insatisfet al club, Quique ha donat més explicacions: "Potser fa uns anys la gent volia marxar de l'Espanyol perquè el club no tenia mitjans ni objectius, ara no. Si algun moment ens hem frustrat, era perquè pensàvem que creixeríem a la velocitat promesa. Això ens ha molestat molt, jo he hagut de fer de portaveu d’això, res més".

A banda de la seva figura, a Quique també se li ha preguntat per altres temes. Sobre la sortida d'Hernán, Álvaro i Diop, ha explicat que "és una bona notícia per ells, no tenien el club al cap i podran millorar les seves carreres". També ha especificat que no espera que hi hagi entrades del mercat més enllà de Jairo Morillas, a qui donaran fitxa amb el primer equip després d'haver superat una greu lesió.

Per al partit contra l'Athletic, no podrà comptar amb David López i Javi Fuego (sanció), Piatti i Sergio García (problemes físics). Malgrat tot, creu que poden sorprendre als bascos: "El nostre joc també pot arribar a ser molest per ells. Som dos equips diferents, amb diferents físics, envergadures i alçades. Però podem ser incòmodes per ells. Ells destaquen perquè saben quina velocitat tenen, però nosaltres tenim també moltes virtuts i elements per imposar-nos". També s'ha referit al derbi i a la reacció dels seus jugadors: "Em va agradar. Somreien, estaven despreocupats. Lluny de pensar que ens ha caigut una llosa, pensem que per què no? Tranquil·litat".