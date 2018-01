Quique Sánchez Flores: "Sabíem que si les cames ens arribaven, estaríem dins del partit"

Quique Sánchez Flores ha qualificat de "dia important i d'autèntica felicitat" el seu primer triomf en un derbi com a tècnic de l'Espanyol. "Hem fet l'esforç necessari, i els jugadors han estat prou intel·ligents per arribar amb cames al tram final del partit", ha assenyalat el preparador espanyolista, que ha apuntat que ja tocava "posar el comptador de derrotes amb el Barça a zero".

"Un club històric com l'Espanyol no mereix estar tant de temps sense guanyar al Barça", ha afegit Quique, que ha destacat la "resistència" que ha tingut el seu conjunt, sobretot en el primer temps. "A la segona part hem tingut més sortida cap endavant, però per això calia que Baptistao tingués cames fresques i no es desgastés al primer temps", ha matisat.

Quique ha advertit que, al contrari del que ha apuntat Ernesto Valverde, el favoritisme segueix sent del Barça: "La realitat és la que és, ells tenen a favor una sèrie de condicions que els fan favorits a totes les competicions que juguen". I ha deixat clar que no els servirà anar a especular al partit de tornada: "Hem pensat en fer dues parts de 90. Per arribar amb il·lusió al segon partit, calia obtenir un bon resultat. Ara anirem a una segona part. No ens donarà per especular amb el resultat. Anirem amb tota la il·lusió del món, esperarem, queda una setmana".

Sobre el penal, el tècnic ha reconegut que els ha acompanyat "una mica de sort". "L’aturada de Diego és puntual, extraordinària, forma part del talent del jugador i de la sort. Demà l’Espanyol serà notícia al món per haver guanyat a un gran club". També ha posat especial èmfasi en el paper de dos jugadors del planter, Navarro i Melendo. "Estic molt content perquè els joves surtin endavant, un doni l'assistència i l'altre marqui un gol".