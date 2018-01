Quique Sánchez Flores: "Confio molt en el poder de la ment"

Quique Sánchez Flores ha celebrat la ratxa de resultats que ha acompanyat l'Espanyol en els últims partits. "L'equip està físicament i mentalment bé. Com va dir David López, els nois estan estables. Confio molt en les injeccions morals, en el poder de la ment. És un moment màgic que no es dona molts cops en un curs, i esperem fer durar al màxim aquesta ratxa".

El preparador blanc-i-blau s'ha mostrat confiat en que el seu conjunt sigui capaç de millorar la segona volta de la temporada els registres a nivell de punts de la primera. "L’equip ha d’anar de menys a més. Ens agrada tenir inicis forts, però en cap dels dos cursos l’hem tingut i hem hagut d’anar a més. En aquest moment del curs ens trobem bastant bé i intentarem fer més punts i gaudir de la temporada".

Sobre el rival, ha advertit dels riscos que té jugar contra un Sevilla que al Wanda Metropolitano va deixar enrere la irregularitat d'anteriors partits. "Els aficionats es van enfadar i els van visitar, i potser els jugadors han entès que la situació ha de canviar. Aprofitant el canvi de competició, han trobat l’espai. L’altre dia vam veure un equip molt diferent, un equip molt italià, amb 4-4-2, molt físic però amb bona qualitat per sortir". I ha donat la recepta per guanyar-los: "Hem d'intentar tornar a generar-los dubtes". A la llista de 19 convocats no hi són Aarón (sanció), Piatti i Jurado (molèsties físiques), ni Sergio Sánchez. Tornen Sergio García i Marc Roca.