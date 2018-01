Quique Sánchez Flores: "L'eliminatòria contra el Celta és un exemple perfecte del que ens podem trobar"

L'Espanyol està llest per visitar el Camp Nou en el derbi de tornada dels quarts de final de la Copa. Així ho ha confessat el seu tècnic, un Quique Sánchez Flores que ha deixat clar que no s'ha de tenir por: "Por escènica? Els jugadors tenen moltes ganes de jugar aquest partit. Estan preparats mentalment, capacitats per jugar".

El preparador espanyolista ha assegurat que compten amb un avantatge, el gol fet a l'anada i que els permetria augmentar el valor dels gols que puguin marcar al Camp Nou: "El gol és doble per nosaltres. Hi haurà situacions del joc que ens permetran apropar-nos a la seva àrea, i si som eficaços, a l'eliminatòria", ha comentat Quique, que ha posat especial èmfasi en la importància de marcar.

El preparador madrileny ha manifestat que per passar ronda caldrà que siguin un equip "solvent" que mostri "tranquil·litat" tot i l'"estat emocional alt" que es viurà en un derbi. El tècnic blanc-i-blau no té cap dubte que el Barça sortirà amb el seu equip de gala, pel que caldrà "llimar alguns errors comesos a l'anada" i tornar a fer un gran partit. Sobre com veu al seu vestidor, és optimista: "Està bé, responsabilitzat i seriós. Saben que és un derbi molt emocional, però els veig contenint l'emoció, guardant els seus sentiments pel partit. M'agrada que es vegin amb possibilitats. Parlen poc i pensen molt, i això a vegades és sa, saben de l'alçada del partit que jugaran".

"Esperem una sortida important del Barça, que intentarà manar i deixar el seu segell, però nosaltres també tenim molts motius per córrer, animar-nos, posar la cama i actitud", ha afegit l'entrenador espanyolista, que creu que els blaugranes intentaran repetir la fórmula utilitzada en l'anterior eliminatòria, quan van fulminar al Celta en una gran primera meitat. "És un exemple perfecte del que ens podem trobar". En el duel de tornada contra els viguesos (5-0), el Barça va marcar quatre gols en mitja hora.

A diferència del que acostuma a fer, aquest cop el tècnic ha canviat la rutina prèvia a una cita: Quique concentrarà als seus jugadors en la prèvia del derbi, però no donarà a conèixer la llista de convocats fins aquest dijous al matí. La mesura es deu a que hi ha diversos jugadors tocats i es vol esperar unes hores més a veure com estan.

Quique no ha volgut donar detalls de la possible sortida de Javi Fuego, a qui vol el Vila-real per aquest mercat hivernal: "De moment no puc opinar. Estem al club, estem al corrent de tot, altra cosa són els espais que tenim per reaccionar. És una situació que està allà, però que ara mateix no vpuc valorar".