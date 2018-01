Quique Sánchez Flores: "Era difícil arribar vius fins al final, però l'eliminatòria s'ha desenvolupat com volíem"

Quique Sánchez Flores ha tret pit de l'actuació dels seus homes en una eliminatòria de Copa on han mantingut fins al final les opcions d'acabar superant al Barça. " És molt difícil arribar viu en una eliminatòria tant llarga contra el Barça. Hem fet una actuació digna, podem estar ben orgullosa. Hem d’estar molt feliços perquè l’eliminatòria s’ha desenvolupat en els termes que volíem nosaltres i no el rival, que té eines per marcar diferències siderals, i han estat properes, de només un gol", ha manifestat el preparador espanyolista, que ha presumit d'escurçar les distàncies amb el conjunt blaugrana.

El tècnic ha confessat que tenia clar que l'eliminatòria "es resoldria a la segona part", un mèrit del seu equip, que ha resistit al primer temps. "Sabíem que a la primera part ens quedaríem amb poca arribada, no tenim a Baptistao ni Sergio García per a 45 minuts", ha afegit el tècnic. "Ha estat un partit intens, de contacte, on els jugadors van amb força a la pilota, i ha de ser així. Quan no passa, ens queixem de falta d’actitud", ha explicat.

Per a Quique, el derbi ha de servir per extreure conclusions positives: "Hem competit bé contra un rival fort, crec que no ens afectarà perdre, ningú li treurà el somni als aficionats pensant que era possible, i que som capaços d’enfrontar-nos a qualsevol rival". L'entrenador blanc-i-blau també s'ha referit al canvi a la porteria, que sembla que no tindrà un propietari fix fins a final de temporada: "No hi ha res decidit, segons el partit decidirem".