Quique Sánchez Flores: "Jo no respondré més pel club, a Chen li explicarem el que pensem"

La derrota a Butarque (3-2)no ha deixat indiferent a Quique Sánchez Flores, que ha fet encara més evident el desencís i les diferències que cada cop el separen més de l'Espanyol. Molest per la sortida de Javi Fuego, que marxarà al Vila-real en les properes hores, el tècnic espanyolista ha deixat clar que no vol ser més el portaveu del club en aspectes que vagin més enllà dels esportius. "Avui hem trobat a faltar a Javi Fuego, perquè és un líder. Jo ja no respondré més pel club. Tinc la sensació que no tenim opcions de fer res a canvi. A Chen li explicarem la realitat de l'equip i li direm el que pensem. No hi ha casualitats", ha manifestat un Quique visiblement decepcionat.

El tècnic ha insistit que l'entitat "no té capacitat per reforçar-se en el mercat hivernal", un fet que pot perjudicar l'equip de cara al tram final del curs. Quique, a més, ha trobat a faltar jugadors que assumeixin els galons: "Cal buscar els líders que tenim i que no apareixen. Jugadors que no cometin errors. Estem frustrats. Ens sentim orfes".

Orfes, especialment, darrere: "No trobem la línia defensiva que ens doni la mateixa confiança que la temporada passada. Hi ha un límit per cometre errors". Sobre Hermoso, protagonista involuntari del partit, Quique ha comentat que "és jove i ha d'encaixar aquestes situacions. Necessitem líders en determinades posicions i sembla que no apareixen".

Sobre el partit contra el Leganés, l'entrenador blanc-i-blau ha qualificat de frustrant rebre dos gols quan el resultat era d'empat 1-1 i l'Espanyol semblava tenir controlat el partit: "És molt frustrant passar del 1-1 al 3-1 quan vas dominant. No tenim la sensació que el Leganés hagi corregut més que nosaltres, no han tingut ni més actitud ni intensitat, no té res a veure amb això".

"No ens agrada veure que cada vegada que s'apropen a porteria sigui gol. No hem tingut sort... el travesser de Navarro i la que treu Bustinza sota pals. Encara que tot el que ha passat en defensa ha estat culpa nostra", s'ha sincerat Quique, autocrític: "Estem cansats de que sempre passi el mateix, cal que ens ho fem mirar. Estem cansats de donar la sensació de competir bé i que del no res rebem gols".