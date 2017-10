Quique torna la reputació i l’autoestima a l’Espanyol

“Anem ben encaminats, millor que el curs passat a aquestes altures, és un bon senyal. Era un partit per definir els nostres pròxims objectius”, va reivindicar Quique Sánchez Flores després que l’Espanyol va derrotar un dels conjunts de moda de la Lliga actual, el Betis. Mig centenar de partits com a tècnic espanyolista després -51, concretament-, el preparador madrileny ha aconseguit recuperar l’autoestima d’un club que venia de diversos anys de penúries esportives.

Des que va arribar, el juny del 2016, la seva reputació no fa sinó créixer. Així ho corrobora l’observatori Coach Reputation Ranking, una eina que analitza la reputació dels entrenadors al llarg d’una temporada a través de més de 100 variables englobades en deu punts, entre els quals hi ha la trajectòria, la relació amb els mitjans, el missatge, la comunicació no verbal i el lideratge, els cinc aspectes en què ha crescut més en l’últim període d’anàlisi. Quique, que a l’estiu era el setè entrenador més ben considerat de la Lliga, és ara el quart tècnic amb la millor puntuació (56,5), només superat per Zidane (82,9), Simeone (74,9) i Eusebio Sacristán (56,5).

Si ell ha crescut com a tècnic, ho ha fet de la mà d’un repte que li va com anell al dit. “Em venia de gust un projecte així, mai se sap si un arribarà a complir tot el contracte, però m’hi trobo molt bé”, reconeixia fa uns mesos. Té contracte fins al juny del 2019, el que resta de curs i un any més, i una clàusula de quatre milions, però des del club hi ha tranquil·litat i confiança, i asseguren que fins que el contracte no estigui més avançat no s’abordaran les converses per renovar-lo.

La setmana passada, Quique va convertir-se en el 20è tècnic que dirigeix 50 duels a la banqueta periquita, xifra reservada només a tècnics històrics del club com un dels seus mentors, José Emilio Santamaría, que lidera la llista amb 218 partits entrenats. “Tots anem rere seu, perquè va obrir camí. A l’Espanyol s’hi treballa a gust, i això no es pot comparar amb res”, va comentar en l’acte de presentació de la galeria d’entrenadors. Quique no només s’ha fet un lloc en aquesta llista, sinó que pot arribar a ocupar-hi les posicions més selectes. Si completa aquest curs, podria afegir-hi entre 29 i 36 partits més depenent de fins on arribi el seu equip a la Copa, de moment la seva principal espina (no ha aconseguit vèncer cap dels tres partits jugats contra l’Alcorcón i el Tenerife). Això li permetria assolir els 80 partits d’Alejandro Scopelli, el novè tècnic pel que fa a partits entrenats.

Les credencials de Quique a l’Espanyol el presenten com un tècnic de resultats lògics i equilibrats: 18 triomfs, 18 empats i 15 derrotes. Ha igualat les victòries de Sergio González amb dos partits menys, i té a tocar els registres de Javier Aguirre (20), Miguel Ángel Brindisi i José Espada (21 tots dos). Però encara queden lluny les 66 victòries de José Antonio Camacho, les 75 de Patricio Caicedo i les 93 de Santamaría. D’entre els tècnics amb més de 50 partits dirigits, de moment és el 12è pel que fa al percentatge de triomfs (35,2%), el segon en empats (35,2%, per darrere de Camacho) i el tercer en derrotes (29,4%, també superat per Camacho, a més de Brindisi). Amb Quique, l’Espanyol ha deixat de ser un club perdedor: només ha caigut contra deu equips, nou dels quals han disputat competicions europees els últims mesos. Quique també s’encamina adequadament.