Setién: “L’equip ha estat molt bé. No era fàcil el que hem fet”

Quique Setién s'ha mostrat satisfet amb el joc de l'equip després de la qualificació per quarts de final de la Lliga de Campions. "Era el que buscàvem (classificar-se), havíem de fer primer aquest pas. L'equip ha estat molt bé i s'ha merescut la victòria".

"La realitat és que el Nàpols és un dels millors equips italians. Hem sabut reaccionar al seu inici i després hem tingut una bona primer part. Ells han tingut més protagonisme durant els últims 45 minuts", ha valorat el tècnic blaugrana. "No era fàcil el que hem fet. Hem hagut de defensar amb molta intensitat i exigència", ha reflexionat Setien diferenciant clarament el rendiment de l'equip en la primera part de la segona. Sergi Roberto, també ha emfatitzat la quantitat l'esforç físic realitzat en el partit: "Jo ara mateix estic cansat perquè he corregut moltíssim. Per a guanyar has de patir i córrer i així ho hem fet".

Ja pensant en els quarts, Setién opina que qualsevol equip la pot guanyar amb el nou format. "A aquest nivell no hi ha favorits. Nosaltres podem comptar amb el millor jugador del món, però Lewandowski porta tretze gols en Champions. Hem de tractar d'encertar i això és el que a vegades influeix de forma determinant que un passi un equip o un altre". Roberto comparteix el punt de vista del tècnic blaugrana. "En aquesta Champions no hi ha favorits. Tot a un partit qualsevol equip pot guanyar-la o perdre-la. Hem de donar-ho tot. Estic convençut que podem arribar a la final i fins i tot guanyar-la". "És una cosa de 50-50. Els partits cal jugar-los, en 90 o 120 minuts", ha reafirmat Luís Suárez.

Setien ha demanat optimisme a l'afició i confiança que aquest equip pot arribar a la final. "El missatge és que cal ser optimistes. Estem bé. Avui hem fet una primera part extraordinària. Podríem haver fet més gols. La veritat és que podem mirar el futur amb optimisme".

Sobre Leo Messi, amb molèsties després de la topada que ha provocat el penal a favor dels blaugranes, Setien es mostra optimista amb què no sigui res greu i l'argentí pugui estar sense problemes a Lisboa. "Messi ha jugat tot el partit, ha pogut acabar. S'ha endut un bon cop. Leo no es queixa mai. Si s'ha quedat sobre la gespa, és perquè havia pres mal. Ho analitzarem, però no hi haurà problema", ha explicat.