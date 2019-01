L'RCDE Stadium acollirà per primer cop un partit de futbol femení

Deu anys després de la seva inauguració, l'RCDE Stadium acollirà aquest 2019 un partit de la Lliga Iberdrola. Segons ha explicat el director general corporatiu blanc-i-blau, Roger Guasch, el club té la intenció de donar un impuls a l'equip femení, que jugarà al recinte on juga el primer equip masculí coincidint amb la visita del líder de la categoria, l'Atlètic de Madrid, el cap de setmana del 20 i 21 d'abril. "Serà a portes obertes i és un premi. Apostarem pel futbol femení i seguirà creixent. L'entrega de les noies és impressionant", ha apuntat Guasch.

El director general corporatiu ha anticipat que vol convertir aquest partit "en una festa, amb activitats al voltant del camp, així com una jornada de firmes de les jugadores. Crec que és un premi, i les noies començaran a entrenar a l'estadi perquè s'acostumin a jugar allà". En els últims anys, arran de l'arribada de Chen Yansheng a la presidència del club, l'Espanyol no ha amagat les seves intencions d'apostar de manera més decidida pel futbol femení. Malgrat que encara és un dels clubs que hi destinen un pressupost més baix, s'espera que es tripliqui fins a gairebé un milió d'euros, seguint la dinàmica que estan vivint també altres clubs amb un equip a la Lliga Iberdrola.