El derbi de filials torna amb comptes pendents

Pocs minuts després que s'acabi el clàssic al Camp Nou, aquest diumenge (19.30 h, Esport3), la Ciutat Esportiva Dani Jarque acollirà un derbi de filials on hi haurà un punt de tensió i rivalitat –més que de costum– a causa d'un gest poc esportiu que van tenir fa dues temporades al mateix escenari alguns representants del conjunt blaugrana.

7 de maig del 2017. El Barça B arriba amb els deures fets a territori enemic, líder amb 10 punts de diferència quan falten dues jornades per al final de la Lliga regular. L'Espanyol, de fet, els rep amb un passadís com a campions de Lliga. No certificaria l'ascens a Segona Divisió fins més d'un mes després, quan va caure primer contra la Cultural Lleonesa i després va superar el Cartagena i el Racing de Santander.

L'Espanyol B, per la seva banda, arriba amb l'aigua al coll: els blanc-i-blaus són dissetens amb 36 punts, a dos de l'Atlètic Llevant, en zona de 'play-off' de descens, i a sis de la salvació. A falta de dues jornades per al final, necessita guanyar els dos partits per intentar la salvació. El partit es manté igualat fins al tram final, quan esclata amb un desenllaç favorable al conjunt blaugrana.

Al minut 78 Marc Manchón veu la segona groga per un penal que transforma Gumbau. El gol enfonsa els ànims del conjunt de David Gallego, que acabaria el partit amb nou jugadors per l'expulsió, també per doble groga, de Lluís López al minut 85. Quatre minuts després Aleñá va sentenciar els blanc-i-blaus amb un gol al minut 89.

Aquella mateixa jornada l'Atlètic Llevant suma un punt a l'Alcoià que, combinat amb la derrota dels blanc-i-blaus al derbi de filials, envia l'Espanyol B a Tercera Divisió, ja que tenien la diferència de gols perduda amb els valencians. I mentre l'afició espanyolista lamenta el descens, amb jugadors plorant sobre la gespa, alguns jugadors del Barça B surten de la banqueta per dedicar gestos poc esportius (assenyalant a la grada amb tres dits de la mà) a aquest descens. L'afició local, com és lògic, es va queixar de la mofa dels jugadors blaugranes.

L'aposta pel planter somriu a l'Espanyol

A la roda de premsa posterior al partit, Gallego va demanar una cura d'humilitat als jugadors del planter del Barça: "Avui són del Barça però demà poden ser del Reus. Això del futbol pot donar moltes voltes. Avui puc estar amb aquest escut i demà amb un altre". L'any passat, uns mesos després d'aquest derbi, l'Espanyol B va certificar la tornada a Segona B amb un fulgurant ascens en una exitosa temporada a Tercera, mentre que el Barça B no va poder evitar el descens. Tots dos, doncs, estaven condemnats a tornar a veure's les cares aquesta temporada.

Una lliçó per als jugadors d'un Barça que ha canviat força de fisonomia. D'aquella plantilla del filial blaugrana, només un jugador, Aleñá, ha fet el salt al primer equip. D'altres, com Marc Cucurella (cedit a l'Eibar), Gumbau (incorporat lliure pel Leganés) o Jordi Mboula (traspassat al Mònaco) s'han hagut de buscar un futur lluny del Miniestadi. En aquella plantilla de l'Espanyol, en canvi, hi havia molts jugadors que, al llarg de la temporada i durant els mesos següents, van anar ascendint al primer equip blanc-i-blau: Marc Roca, Aarón Martín, Marc Navarro, Óscar Melendo, Pipa, Álex López i Javi Puado. Els propers cursos, a més, ho faran per contracte Lluís López, Pol Lozano, Víctor Campuzano i Víctor Gómez. L'ascensor del planter funciona millor en un Espanyol poc preocupat per la categoria del filial sempre que aporti jugadors al primer equip.

Dos anys després, el conjunt blaugrana arriba quart a aquest nou derbi, en posicions de promoció d'ascens i a quatre punts del líder, l'Hèrcules. Si guanyés, l'Espanyol el superaria en la classificació, perquè està a dos punts, 13, en sisena posició.