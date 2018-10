Dídac: "Al principi de la temporada volia jugar tots els minuts, però no ho esperava"

Dídac Vilà viu una dolça tercera etapa a l'Espanyol, on està tenint la confiança de Rubi. L'entrenador li ha donat, de moment, tots els minuts disputats després d'una temporada passada que va veure la major part del temps des de la banqueta. "Ho valoro molt positivament, és el que vol un jugador, jugar el màxim de minuts possibles. Al principi de la temporada ho volia, però no ho esperava. He lluitat tota la pretemporada per aconseguir-ho", ha assegurat el mataroní en roda de premsa.

Quan li han preguntat pel partit de diumenge davant el Vila-real, el lateral esquerre ha deixat clar que cal anar a totes i aprofitar que els pot desgastar disputar dijous l'Europa League: "També depèn de com estiguem nosaltres, però ells vindran cansats i ho hem d'aprofitar per estar millor que mai i anar a totes des del primer minut". Jugar amb el seu cansament, ha afegit, serà "una de les claus del partit". L'Espanyol té tota la setmana neta per preparar aquest duel, després d'una setmana amb tres partits.

D'altra banda, Vilà també s'ha referit al retorn de Gerard Moreno a Cornellà-El Prat: "Se'l pot aturar deixant-li molts pocs espais, estant molt compactes i amb ajudes entre tots. Cadascú el rebrà com vulgui, jo com a company el rebria molt bé, va ser bon company i va aportar molt el temps que va ser aquí. Va ser una llàstima que marxés, però ens va donar molt".