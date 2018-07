L'Espanyol torna dels Estats Units amb la vista posada a Anglaterra

L'expedició de l'Espanyol ha aterrat aquest dilluns a l'aeroport del Prat un cop finalitzada la gira de pretemporada pels Estats Units. Els blanc-i-blaus han tancat la segona part de la preparació estiuenca amb dues victòries a Richmond i Cincinnati per 2-4 i 2-3. Dos triomfs amb remuntades incloses dels quals es poden extreure algunes conclusions: d'una banda, l'equip de Rubi no perd la cara a cap partit, i tampoc sembla haver perdut potencial ofensiu malgrat la marxa de Gerard Moreno; de l'altra, però, també cal destacar algunes mancances defensives. Diversos errors en la defensa o sota pals han costat alguns dels quatre gols rebuts. "Contra el Cincinnati s'ha vist un equip que s'ha passat molt bé la pilota i en certs moments ha fet jugades força maques", va analitzar Rubi, que va avisar que no vol rebre tants gols. "En línies generals estic força content, perquè tinc la sensació que l'equip va millorant una miqueta en cada partit i és el que importa".



El conjunt espanyolista tornarà a treballar aquests aspectes a partir de dimecres, després de dos dies de descans. Als Estats Units, la càrrega física ha estat elevada: set entrenaments i dos amistosos. La plantilla reprendrà l'activitat amb la vista posada a Anglaterra, on el 5 d'agost jugarà contra el Burnley. L'agenda blanc-i-blava s'omplirà aquella setmana, ja que posteriorment, el dia 8, visitarà el Nàstic. Finalment, el dia 11 acabarà la pretemporada amb un amistós contra el Borussia Mönchengladbach, a només una setmana de l'estrena en Lliga contra el Celta a Balaídos.