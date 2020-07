Comencen els adeus a l'RCDE Stadium

L'Espanyol, ja com a equip de Segona Divisió de cara a la temporada que ve, comença a acomiadar-se de la màxima categoria després de 27 anys. Els homes dirigits per Rufete, quart tècnic de la temporada, volen mantenir l'orgull en els tres enfrontaments que els queden a Primera Divisió i aconseguir sumar punts, i fins i tot victòries, per poder fer tornar una mica la confiança de l'afició en l'equip. L'equip blanc-i-blau s'enfronta aquest diumenge a la Sociedad Deportiva Eibar (14 h, Movistar LaLiga). Els de José Luís Mendilibar, en canvi, necessiten sumar els tres punts a l'RCDE Stadium per assegurar-se la permanència.

"Ho afrontem amb intensitat i ganes de guanyar el partit. És l'objectiu des de fa quatre partits i hem de seguir en això. Representem un club i una afició i no podem acabar de qualsevol manera", ha reiterat Rufete en la roda de premsa prèvia al matx. En aquesta roda de premsa el director esportiu i entrenador blanc-i-blau també ha parlat dels jugadors de la seva plantilla que han sigut notícia en les últimes hores: Raúl de Tomás i Leandro Cabrera. Els dos van arribar per reforçar l'equip a mitja temporada i en els seus contractes hi havia condicions favorables per abandonar el club en cas de descens. "Ja ho ha revelat algú abans que jo. Jo soc persona de confidencialitat i de cuidar la informació del club. Ja ho han dit, i encara que sigui director esportiu poc més em queda per dir quan hi ha uns altres que ho diuen", s'ha mostrat molest el tècnic per la filtració.

En la roda de premsa prèvia al matx, el tècnic blanc-i-blau també ha comentat en quina situació contractual estan dos dels seus jugadors estrella que probablement no seguiran vestint la samarreta blanc-i-blava la temporada que ve a Segona Divisió. "Els seus contractes tenen les seves peculiaritats. Quan els vam firmar anàvem últims i ells van deixar grans clubs per firmar. Parlarem amb ells i prendrem les decisions que hàgim de prendre. Raúl té la possibilitat de sortir cedit a un equip de Primera sempre que es donin els condicionants, però el seu preu de compra és de 60 milions d'euros i 70 si és internacional. I a Cabrera el poden comprar i també té la possibilitat de quedar-se aquí. Ens hi haurem d'asseure", ha explicat.

Rufete podrà comptar amb ells i amb Calleri –que torna de sanció– i amb la novetat a la convocatòria, Ferran Jutglà –central del filial–, que podria debutar a Primera Divisió. El tècnic, però, no podrà alinear Pol Lozano, sancionat després de ser expulsat al Camp Nou.

Tot i això, l'equip que necessita els punts per sobreviure a la categoria és l'Eibar. Ara mateix l'equip està quatre punts per sobre del Mallorca, que marca la línia del descens. Els de Mendilibar necessiten gol –porten tres jornades consecutives sense marcar– per poder aconseguir els tres punts a l'RCDE Stadium. Tot i que la situació no és crítica de moment, el tècnic dels bascos ha demanat als seus jugadors que mantinguin una "mentalitat" de "voler guanyar el partit". Mendilibar ha recuperat Sergio Álvarez i podria fer jugar uns minuts Arnaitz Arbilla –que torna de lesió– contra el que va ser el seu equip durant dues temporades.

Única jornada fora del descens

L'Espanyol només ha aconseguit cinc victòries en tota la temporada i una d'elles va ser a Ipurua. A casa del conjunt de Mendibilar, els blanc-i-blaus van aconseguir remuntar i imposar-se per 1-2 en el marcador final. Això va ser en la jornada 4 de la Lliga, única jornada en què l'Espanyol ha estat fora de les posicions de descens en tota la competició.