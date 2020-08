El CSD desbloqueja el conflicte del futbol espanyol i decideix que la Segona Divisió tingui 22 clubs

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha desbloquejat el conflicte que vivia el futbol espanyol, dividit entre la Lliga, que volia una Segona Divisió amb 22 equips, i la Federació, que apostava per una categoria de plata amb 24 equips, salvant el Deportivo i el Mirandés, al considerar que l'última jornada va estar mal organitzada pel positiu de diferents jugadors del Fuenlabrada.

A la reunió celebrada al CSD no han fet acte de presència Javier Tebas, president de la Lliga, ni Luis Rubiales, president de la RFEF. En el seu lloc ho han fet Andreu Camps i Tomás González Cueto, per part de la Federació, mentre que per la Lliga han sigut Luis Gil i Mario Chaparro.

La convocatòria es va produir després de la petició de la presidenta del CSD, Irene Lozano, que va instar per carta els presidents de la Federació i la Lliga de futbol a acudir a una reunió conduïda pel director general d'Esports, Joaquín de Arístegui.

L'objectiu de la convocatòria era arribar a un acord sobre el calendari de la temporada vinent i la seva data per al sorteig, que en principi serà el dilluns 31 d'agost. L'inici de la competició seria el 12 i 13 de setembre, tal com va decidir la Lliga.

Al principi la Lliga pretenia celebrar el sorteig per a la temporada de Primera i Segona el 27 d'agost, mentre que la RFEF va mostrar la seva disconformitat amb aquesta intenció assegurant que no reconeixeria "qualsevol simulacre de sorteig que s'organitzi".

La resolució del Tribunal Administratiu de l'Esport, que va atorgar la competència per decidir a la Lliga en el cas derivat de l'ajornament de el partit entre el Fuenlabrada i el Deportivo i el consegüent descens a Segona B del conjunt gallec, va aplanar el camí a l'organisme que presideix Javier Tebas.