La RFEF prioritza jugar els 'play-off' d'ascens i reformarà la Segona B la temporada vinent

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) proposarà decidir els ascensos a Segona amb un play-off final aquest juliol. Tal com va explicar l'ARA la setmana passada, la RFEF només tenia sobre la taula dues opcions: acabar amb aquest play-off o donar l'ascens als quatre primers de grup, en cas que la situació sanitària no ho permeti. I així s'hauria de fer oficial aquest divendres.

Aquest dilluns el Consell Superior d'Esports (CSD) va decidir que serien les comissions delegades de les diferents federacions autonòmiques les que hauran de decidir com s'acaba cada competició. I si es tracta d'una competició que afecta diferents territoris, com la Lliga femenina o la Segona B, la mateixa RFEF. I tot, segons la presidenta del CSD, Irene Lozano, "segons criteris d'objectivitat, integritat, justícia esportiva i resultats competitius".

A la Lliga femenina, divendres la RFEF decidirà que la temporada s'acaba sense descensos, amb dos nous equips de Primera i el Barça campió. És a dir, l'Espanyol, cuer, evitaria el descens. De fet, ja s'ha decidit que no s'acaba la Lliga. I en cas de no poder reprendre l'activitat, seran les comissions delegades les que determinin l'ordre de la classificació i, especialment, si hi ha un campió, ascensos o descensos.

651x366 Un partit Sabadell-Barça B de la Segona B / CE SABADELL Un partit Sabadell-Barça B de la Segona B / CE SABADELL

A la Segona B, doncs, la prioritat seria aquest play-off final, segurament a Pinatar Arena, una ciutat esportiva a Múrcia. Els quatre líders de grup en el moment d'acabar la competició (Atlètic Balears, Logronyès, Cartagena i Castelló) jugarien dues finals per decidir els dos primers ascensos. Els equips que perdin, tindrien una segona opció, ja que els play-off també inclourien els segons, tercers i quarts classificats. Els quarts jugarien contra els segons i els tercers, entre ells, sempre sense pròrroga. En cas d'empat, passaria torn l'equip més ben classificat i si els dos equips van acabar en la mateixa posició es farien llançaments de penal. El Barça B, el Sabadell i el Cornellà, segon, tercer i quart de grup, esperen aquesta decisió. A Tercera, el play-off per decidir l'ascens seria per grups, per tant, es viuria un l'Hospitalet-Europa i un Terrassa - Sant Andreu. Els guanyadors jugarien la final per decidir l'ascens.

Segons la proposta, no hi hauria descensos i la temporada vinent la Segona B passaria de tenir 80 equips a tenir-ne 100, motiu pel qual es faria un cinquè grup. La idea de la RFEF seria una temporada 20/21 amb cinc grups, per donar pas a una reforma de cara a la temporada 21/22 en què es formaria una nova categoria, la tercera del futbol estatal, amb dos grups de 20 equips.