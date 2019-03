La RFEF defensa davant dels clubs renovar el futbol femení

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va proposar ahir a tots els clubs de la Primera Divisió femenina treballar en el nou model de competició que porta mesos preparant. La reunió, de més de sis hores, va servir per acostar posicions amb alguns dels clubs que no veuen amb bons ulls la proposta, que podria significar, per exemple, perdre la seva capacitat de negociar els drets televisius. L’Associació de Clubs de Futbol -que representa 14 dels 16 clubs de la Lliga Iberdrola, tots excepte el Barça i l’Athletic Club- va manifestar “el més absolut rebuig” fa uns dies, però ahir va acceptar negociar per trobar acords.

“És important seure a parlar per evitar paralitzar el procés”, va dir el secretari general de la RFEF, Andreu Camps. El nou model pretén la transformació de l’actual Primera Divisió femenina creant una Divisió d’Elit (amb un màxim de 16 equips) i una Divisió de Promeses (amb un màxim de 32 equips i dividida territorialment). Busquen una competició que pugui conviure, segons la RFEF, amb la millora del nivell de les seleccions femenines espanyoles i la professionalització de les jugadores d’elit, per aconseguir que el futbol arribi a ser l’esport més practicat per les dones menors de 14 anys. La RFEF va reivindicar que és l’“òrgan tutelant” per negociar els drets televisius, fet que topa amb la posició dels clubs, encara que va mostrar la seva intenció que aquests drets es distribueixin de manera solidària perquè també arribin a la base.

El nou model de competició xoca frontalment amb els interessos de la Lliga. En els últims mesos s’han distanciat les postures entre l’organisme dirigit per Javier Tebas i la RFEF, renyits sobretot per la falta d’acord en el conveni col·lectiu i els drets de televisió.