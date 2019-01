Munir ja pot negociar per marxar d'un Barça amb via lliure per parlar amb Rabiot

Amb el canvi d'any, la situació de molts jugadors canvia del tot. Aquells futbolistes que acaben contracte el proper 30 dejuny del 2019 queden alliberats per poder negociar amb qualsevol altre club sense demanar permís a qui els paga sou, fet que els permetrà marxar el proper estiu sense que calgui pagar traspàs.

Al Barça, és el cas de Munir El Haddadi. El davanter ja disposa de la llibertat per negociar el seu futur. Malgrat que el Barça ha preguntat al jugador pels seus plans de futur els darrers mesos, obrint la possibilitat d’una renovació que no impliqués un augment de sou, Munir fa temps que va decidir marxar d’un Barça on només és titular en partits puntuals. El Sevilla sembla el club més ben posicionat per fitxar-lo, tot i que el seu etern rival, el Betis, també ha sondejat la possibilitat de fitxar-lo per reforçar la davantera. Munir, qui disposa també de propostes de la Premier i la Serie A italiana, no marxarà fins al juny, sense deixar diners en concepte de traspàs al Barça.

Rabiot, amb pretendents

A la vegada, el Barça podrà negociar també ja sense evitar problemes amb un dels seus objectius de mercat, el francès Adrien Rabiot. De fet, segons la premsa francès, el Barça ja disposa d'un acord verbal amb el migcampista del PSG sobre salaris i una prima de fitxatge. El Barça va emetre un comunicat els darrers dies de l'any 2018 negant cap acord, però admetent contactes per intentar fitxar un jugador que s'exposa a no jugar cap partit els propers sis mesos, ja que el PSG no està satisfet amb l'actitud de Rabiot, qui no ha volgut renovar, però també ha protagonitza actes d'indisciplina. Rabiot, segons la ESPN, ja ha rebutjat una oferta del Tottenham Hotspur anglès, en espera de veure si pot marxar a un club més gran, com el Barça o la Juve.

Malgrat que queda lliure, Rabiot podria costar uns 20 milions d'euros, els que demana la mare i representant del jugador en concepte de prima de fitxatge, fet que està endarrerint les converses, ja que el Barça no vol gastar tant, per intentar disposar de diners per pagar els 70 milions que podria costar el migcampista de l'Ajax Frenkien de Jong. El Barça també pot negociar ja amb el jove central del Tolosa Jean-Clear Todibo, qui podria arribar per jugar al Barça B.