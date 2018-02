Rafa Nadal no participarà en el torneig d'Acapulco en recaure de la seva lesió

Rafa Nadal no participarà en el torneig ATP 500 d'Acapulco (Mèxic) ja que s'ha ressentit de la lesió que el va deixar fora de combat al darrer Open d'Austràlia aquest gener. El tenista de Manacor ha comparegut en roda de premsa i s'ha explicat: "En l'últim entrenament vaig sentir un pinçament a la mateixa zona. Sembla menys greu que el que vaig tenir a Austràlia, però fins que no baixi el líquid no es podrà fer un diagnòstic".

Nadal, després de recuperar el 2017 el número 1 mundial, ha vist com aquest 2018 el perdia en ser superat per Roger Federer. Nadal ha guanyat en dues ocasions el torneig d'Acapulco, sobre terra batuda, però l'any passat va perdre la final amb Sam Querrey.