Rafa Nadal ajorna el seu retorn fins a l'Open d'Austràlia

El retorn de Rafa Nadal a la competició haurà d'esperar. El tenista manacorí ha renunciat a jugar el torneig de Brisbane (Austràlia), el primer de la temporada, perquè encara no està "preparat" per tornar a la pista. D'aquesta manera, el número 1 de l'ATP ajorna la seva participació als tornejos fins a l'Open d'Austràlia, el primer Grand Slam de la temporada, que es disputa a finals de gener.

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia