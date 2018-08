Rafinha i l’encaix al mig del camp del Barça

Després de passar-se mitja temporada lesionat i l’altra meitat cedit a l’Inter de Milà, el curs passat Ernesto Valverde gairebé no va poder veure Rafinha Alcántara. Aquest estiu, i després que finalment el club italià no executés l’opció de comprar-lo per 35 milions d’euros (més 3 en variables) que havia aparaulat amb el Barça, el brasiler ha disputat tota la pretemporada a les ordres del tècnic basc. Va ser un dels futbolistes que més van destacar a la gira i diumenge Valverde el va recompensar amb la titularitat contra el Sevilla.

Però Rafinha només va disputar 45 minuts contra els andalusos, ja que el Txingurri va donar entrada a Ivan Rakitic just després del descans. El brasiler va firmar un partit discret, i l’empenta d’un Sevilla que va plantar cara va fer que Valverde a confiés en les seves certeses: Rakitic és una d’elles, però Rafinha encara no. A la Supercopa la banda que ocupaven ell i Semedo va ser menys productiva que l’esquerra, on apareixia Jordi Alba. Rafinha es va dedicar més a cobrir l’espai que deixava lliure Messi, que, tot i arrencar des de la banda dreta, es deixava caure al mig del camp i en posicions més centrades, on va explotar la seva versió de passador.

Però la seva primera part discreta de diumenge no esborra la confiança que el brasiler s’ha guanyat a pols amb bones actuacions a la gira, tant jugant d’interior com ocupant la posició d’extrem. Malgrat la possibilitat que pugui tornar a l’Inter, ahir l’assessor esportiu del Barça Ariedo Braida va apostar per la seva continuïtat en declaracions a l’emissora italiana Radio Sportiva: “Hi ha moltes probabilitats que Rafinha es quedi. Té molta qualitat i pot decidir partits gràcies al seu domini de la pilota. Si s’ho proposa, té condicions per arribar lluny”. Braida també va recordar que Valverde gairebé no el va poder veure el curs passat: “Venia d’una lesió greu, però quan es va recuperar va fer grans coses a l’Inter”.

L’assessor esportiu blaugrana també va parlar de Paul Pogba, que no creu que acabi venint al Barça. El migcampista francès és un jugador que agrada a la secretaria tècnica i que entraria amb bon peu al vestidor després de proclamar-se campió del Mundial, però és molt complicat de fitxar pel seu alt preu, la seva alta fitxa i pel fet que el Manchester United ja no pot fitxar (el període per fer incorporacions a la Premier es va acabar el 9 d’agost) i, per tant, vendre’l li suposaria perdre el seu vaixell insígnia.

Qui tampoc arribarà al Barça aquest estiu és el jove migcampista de 21 anys de l’Ajax Frenkie de Jong. La negativa a vendre’l del director esportiu dels holandesos, Mark Overmars, ha fet que de moment el club blaugrana desisteixi.

“Que Rabiot segueixi depèn d’ell”

Un dels altres migcampistes amb qui el Barça s’ha fixat, el francès del PSG Adrien Rabiot, va rebre el diumenge un missatge del seu tècnic, Tomas Tuchel, després de la victòria dels parisencs contra el Caen. “És ell qui ha de confirmar que vol jugar al PSG. Estic content de tenir-lo, però la decisió és seva”, va dir l’alemany. Segons el rotatiu esportiu francès L’Équipe, Rabiot hauria rebutjat renovar amb el PSG, amb qui acaba contracte l’any vinent. Valverde ha dit que està content amb plantilla que té i que des del Barça veurien amb bons ulls no fer cap més fitxatge si no és que hi ha una sortida destacada.