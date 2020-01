Sentit comú és el que jo demanava i el que m’esperava que ens portés aquest 2020. Estic molt a favor que el futbol femení creixi, que cada cop sigui més competitiu, que es juguin més títols per fer aquest esport més atractiu i que els seguidors augmentin de manera exponencial. Però ara, de cop i volta, a la competició femenina li ha sortit un bolet en forma de Supercopa. Es va anunciar a mitjans de desembre que a principis de febrer es jugaria la Supercopa femenina. Sí, al desembre, una competició al febrer. El format serà exactament igual que el masculí, és a dir, hi haurà quatre equips: la Reial Societat (com a campió de la Copa de la Reina), l’Atlètic de Madrid (campió de Lliga), el Barça (subcampió de Lliga) i el Llevant (tercer classificat). Un format a quatre per enganxar la gent a veure el futbol femení però que encara no té decidit on es disputarà. Falta menys d’un mes i no se'n sap la seu. Resulta que tampoc se saben els dies que es jugaran les semifinals, si seran en dijous o en divendres, i tampoc se'n coneixen els horaris. Per no saber, direm que només sabem que el dia 9 de febrer es jugarà la suposada final. Estaria molt bé saber en quin estadi es jugarà, per si la gent té ganes de comprar-se les entrades o els bitllets de transport. Vull dir, que era per enganxar la gent.

Hauríem de fer les coses molt més senzilles per a la gent que està cada cap de setmana donant suport i perquè els nouvinguts ho tinguin més fàcil. No crec que siguem gaire creïbles quan de sobte ens inventem una competició al mig de la temporada perquè toca, perquè en el seu moment es va dir i s’ha de fer tant sí com no. És a dir, el que hem fet ha sigut posar la Supercopa amb calçador. S’han canviat els partits de vuitens de la Copa de la Reina, que s'han ajornat per als següents caps de setmana o per, potser, jugar-se entre setmana. Però que no us heu adonat que no hi ha prou jugadores per disputar tants partits? A més, sumeu-hi que les jugadores també tenen partits amb les seves seleccions, partits i viatges que acaben sumant pressió i estrès. Sabeu en què acaba tot això? Doncs o bé amb lesions –toquem fusta perquè no passi!– o baixant el nivell de futbol a causa de l’alt nombre de partits i la sobrecàrrega. Segueixo pensant que està molt bé promocionar el futbol, però si el que volem es incentivar aquest esport potser sí que es necessari el que ja vaig comentar fa temps: reduir la Lliga a dotze equips i incorporar a la Copa de la Reina els vuit millors equips de la Reto Iberdrola (el que vindria a ser la 2a divisió). Què us sembla? I si hi reflexionem una mica més?