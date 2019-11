De vegades menys és més

Tots plegats tendim sempre a mirar-nos només el melic, a pensar que el que passa aquí i al nostre voltant sempre és el més interessant o el millor. Estem desorientats i molt equivocats. ¿Com pretenem que s’arregli una cosa si els que teòricament l’han d’arreglar no ho fan? ¿O si quan s’hi posen ho fan amb presses? De tant en tant tenim un cop de realitat que ens fa tocar de peus a terra i ens fa reflexionar sobre si estem fent les coses bé. Ara probablement em guanyaré molts enemics, però sento dir-vos que crec que ens ho hauríem de plantejar més sovint. L’altre dia durant l’aturada de seleccions es va jugar a Wembley –sí, l’estadi emblemàtic– un amistós entre les seleccions femenines d’Anglaterra i Alemanya. Hi van assistir un total de 77.768 persones. Ara és quan algú pensa que va anar-hi tanta gent perquè l’entrada era gratuïta. Doncs no, s’havia de pagar entrada, perquè elles també juguen un esport que val la pena pagar per veure.

Donant voltes al tema vaig estar pensant que a casa nostra estem molt encallades i no entenia de cap manera com podia ser que no hi hagués cap solució. Hi ha un canvi que fa molts anys que crec que toca. La lliga espanyola cada vegada té més nivell i hi ha moltes jugadores que volen venir a jugar aquí, però tenim un problema respecte a les altres lligues: tot i que el nivell augmenta cada any, la Lliga és molt llarga. Mires totes les lligues femenines a Europa –la francesa, l’alemanya o l’anglesa– i veus que hi participen 12 equips. Aquí tenim una Lliga de 16 equips. Potser ja aniria tocant mirar solucions per intentar assemblar-nos a les lligues que tenen millor nivell que el nostre. Potser cal donar-li una volta a la competició. Pensant-ho en fred, si som menys equips a la Lliga les millors jugadores competiran concentrades en menys equips, jugar a Primera no estarà a l’abast de tothom i pujarà el nivell general de la competició. Això també hauria de fer que la Segona Divisió –la Reto Iberdrola– estigui més disputada i que les jugadores més joves vagin preparant-se per pujar al màxim nivell en una competició de qualitat. Entenc que no hi estigueu d’acord, que hi ha clubs humils que fa molts anys que són a Primera i que no es poden permetre assumir els seus costos si no poden aconseguir ingressos, però enteneu que és una de les maneres perquè la nostra Lliga sigui més competitiva i que l’afició creixi, perquè tots els partits guanyaran transcendència. Repeteixo que entenc que no estigueu d’acord amb mi, però us demano que hi doneu una volta i que hi penseu en fred. De vegades menys és més.