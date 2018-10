Räikkönen ajorna la festa de Hamilton

Una mala sortida ha condemnat Lewis Hamilton a Texas. El cap de files de Mercedes tenia aquest diumenge la primera oportunitat per guanyar el Mundial de Fórmula 1, però no ha sumat vuit punts més que el seu rival, Sebastian Vettel. Hamilton segueix sent el campió virtual, però no matemàtic. Per assegurar-se el seu cinquè títol haurà d'esperar, com a mínim, fins la setmana vinent a Mèxic.

Hamilton ha fallat, tot i que encara ha fallat més Vettel. El líder de Ferrari sortia cinquè, víctima d'una sanció, i en l'intent de guanyar posicions a la desesperada ha tingut un accident amb Ricciardo a la primera volta. Com a resultat, ha fet una virolla i ha reprès la cursa quinzè, per acabar finalment quart. Una posició que el permet seguir viu al campionat, però amb unes opcions tan minses que ningú contempla.

Kimi Räikkönen ha sigut el gran triomfador al circuit d'Austin i s'ha retrobat amb una victòria que no aconseguia des del 2013, al Gran Premi d'Austràlia. El finlandès, segon a la graella, ha fet un inici de cursa impecable i s'ha situat líder. A partir d'aquí ha començat el ball d'estratègies. Estratègies condicionades perquè, a banda del títol de pilots, també està en joc -i no està gens decidit- el títol de constructors.

Al box de Mercedes han arriscat i han optat perquè Hamilton fes l'estratègia oposada a Räikkönen. Com que el finlandès seguia en pista, l'anglès ha apostat per les dues aturades. A curt termini, a Hamilton li ha sortit bé i s'ha situat líder. Tot i que a la llarga, després de la segona aturada per canviar neumàtics, s'ha trobat enmig del grup i no ha pogut fer més que pujar al podi.