Rajoy: "Estic totalment convençut que Espanya anirà al Mundial. I a més a més, el guanyarà"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, està "totalment convençut" que la selecció espanyola participarà al Mundial de Rússia i afegeix que "a més a més, el guanyarà". Rajoy ha sortit al pas de les informacions que obren la porta a la possibilitat que la FIFA deixi Espanya sense la cita mundialista per ingerències polítiques en el procés electoral a la Federació Espanyola.

"No em plantejo aquest escenari: estic totalment convençut que Espanya serà al Mundial de Rússia i que, a més a més, el guanyarà. El ministre m'ha dit que no ha rebut cap carta de la FIFA sinó una petició d'audiència per tractar el tema", ha afegit Rajoy des de Brusel·les, on ha participat en la reunió del Consell Europeu de caps d'estat i de govern de la UE.

La versió de Rajoy coincideix amb la que ha explicat la Federació Espanyola a través d'un comunicat, on diu que la "FIFA i la UEFA van mostrar molta preocupació per la situació que viu la RFEF" durant el sorteig del Mundial i que aquests organismes van "sol·licitar una reunió a Espanya amb les més altes instàncies governamentals per tractar el tema".

En el comunicat, la RFEF ha explicat el "desig" que Espanya sigui al Mundial, però no ho ha assegurat categòricament. Méndez de Vigo, que ha dit d'entrada que "no perilla" la participació de la selecció espanyola a la competició, no ha sigut tan contundent quan ha detallat els fets. "Veurem què passa amb aquests temes; els tribunals són el que són i s'han de deixar treballar".

En qualsevol cas, Méndez de Vigo ha defensat el paper del Consell Superior d'Esports (CSD), que és qui va apartar temporalment Ángel María Villar de la presidència de la RFEF -un any de suspensió mentre se l'investigava en el marc de l'operació Soule- i pretén obrir un nou procés electoral. El ministre ha defensat que "el CSD ha actuat d'acord amb la llei i amb total transparència", i ha destacat que "ara mateix la Federació Espanyola de Futbol té un president que funciona correctament".

L'últim en fer-se'n ressò ha estat Javier Tebas, que ha assegurat que no donava crèdit a les informacions. "Això de la FIFA em sembla una innocentada. Som 15 de desembre i encara no estem al dia dels Sants Innocents". El president de la Lliga ha dit que era "impossible que una institució privada com la FIFA amenaci Espanya quan s'està complint la llei l les normes espanyoles".