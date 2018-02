Rakitic: "Feia temps que no veia a Messi entrenar tant fort"

Ivan Rakitic ha parlat en roda de premsa a Stamford Bridge, afirmant que "caldrà treballat fort per obtenir un bon resultat", assenyalant que al Barça "sempre cap treballar i millorar, ja que els rivals treballen fort i tu sempre has d'excel·lir".

Segons el migcampista, "és evident que podem millorar moltes coses, però juguem contra el campió d'Anglaterra i per tant, cal estar molt concentrat. Jugar a Stamford Bridge sempre és una motivació". El croat ha admès que "on jugo més còmode és per dins del mig del camp, on també jugo amb la selecció, però puc jugar on digui l'entrenador".

Hazard, un perill

Preguntat sobre Eden Hazard, ha dit que "segurament és la gran estrella del Chelsea, un jugador de nivell mundial, amb velocitat, letal si pot encarar al defensa un contra un. Però no pots oblidar els altres jugadors".

Rakitic imagina un partit on "ells apretaran molt", tot i que "no imagino un partit com aquell d'Eibar, respectant els rivals, però quan arriba un partit gran com aquest tens moltes ganes, la motivació és diferent".

Messi, en forma

Preguntat sobre com arriba Messi a un any de Mundial, Rakitic ha dit que "arriba molt concentrat, treballa molt. Feia temps que no el veia tant de temps treballant al gimnàs, dona el 100% per estar fi".

Iniesta, històric

En parlar sobre Iniesta, ha dit que "no vull que marxi del Barça, fa por pensar-ho. Iniesta és clau, història del club...l'altre dia vaig trobar una ampolla de vi que recordava el seu gol contra el Chelsea. És un amic, una persona molt important i espero que segueixi molts anys amb nosaltres".

Finalment, preguntat pel Reial Madrid, ha dit que "cal respectar el Madrid doncs és el vigent campió d'Europa, és el favorit número 1.