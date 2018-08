Valverde, sobre Rakitic: "No som aquí per guanyar diners, hi som per guanyar títols"

Ernesto Valverde ha parlat abans del partit del Barça al camp del Valladolid, i ha deixat clar que no vol perdre Ivan Rakitic, que ha rebut una oferta del PSG. "No som aquí per fer negoci, som aquí per guanyar títols", ha explicat, i ha deixat clar que, encara que el club hi guanyi diners, ell no vol perdre el migcampista.

Valverde ha tornat a defensar Ousmane Dembélé: "És un jugador molt diferent dels altres que tenim. No és un jugador d'atacs posicionals, és de despenjar-se , arribant des de la segona línia, mostrant-se agressiu en atac..."

La roda de premsa, de fet, ha estat marcada pels noms propis. Del migcampista Arthur ha dit que "és un jugador amb arribada, bon xut i que pot millorar molt el joc de posició".

Les declaracions més sucoses, però, han sigut les relatives a Rakitic: "Soc tècnic i vull els millors. I ell és un dels millors. Sap com juga l'equip, hi està involucrat... volem guanyar, volem més títols".

Sobre la seva renovació, Valverde ja dit que no ha "parlat amb ningú del club sobre això". "Som al mes d'agost i sabem com van les coses a tots els clubs. Els entrenadors viuen dia a dia i la temporada és molt llarga".

Valverde ha admès que està preocupat per la gespa de Valladolid. "No és normal plantar una gespa quatre dies abans de jugar un partit. L'experiència em diu que, amb tan poc temps, la gespa se'n ressent, no està sòlida i la gent rellisca i cau. No és el millor per al joc".

A més de l'estat del terreny de joc, Valverde ha alertat de la dificultat de batre un equip a l'inici del campionat: "Els acabats d'ascendir juguen, sobretot les primeres jornades, amb l'alegria i l'entusiasme que dona ser a Primera Divisió. Són equips perillosos".

Del Valladolid, el tècnic blaugrana ha destacat el seu sistema defensiu. "A Girona va fer un gran plantejament defensiu i va obtenir un empat. És un equip que juga molt ordenat, amb les línies juntes i sortint a la contra. En això, el partit pot assemblar-se al de la setmana passada [davant l'Alabès], però fora de casa sempre és més complicat".