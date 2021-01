Ramón Juan fa història contra el Barça

Després d’una pròrroga al Municipal de Cornellà, David no va poder amb Goliat (0-2). S’acaba l’aventura a la Copa del Rei de l’equip de Guillermo Romo, que ara s’haurà de centrar en intentar un ascens de categoria, de Segona B a Segona, que porta anys acaronant. Amb tot, els futbolistes verds poden estar ben satisfets. No contents amb eliminar l’Atlètic de Madrid de Simeone a la ronda anterior, ahir van complicar la vida a tot un Barça gràcies a la solidaritat defensiva i a una fantàstica actuació del seu porter, Ramón Juan, que va aturar dos penals durant el temps reglamentari, un a la primera part i un altre a la segona.

Malgrat la derrota, Juan va ser el protagonista de la nit. “Mai a la meva carrera havia parat dos penals en un mateix partit. Ni en una tanda, i encara menys durant els 90 minuts. El llançament de Pjanic l’he endevinat perquè havia vist com els tirava al Juventus, però el de Dembélé l’he aturat per intuïció”, va confessar el futbolista pocs segons després del xiulet final.

El regal de Ter Stegen

Ramón, que va jugar amb un casc protector (com Petr Cech), no va poder dissimular l’alegria malgrat la derrota del seu equip. Es va convertir, als 21 anys, en el primer porter en tota la història que atura dos penals en un partit oficial contra el Barça. Una tasca de rècord que Marc-André ter Stegen, que era a l’estadi tot i que no juga mai a la Copa del Rei, va voler premiar. L’alemany, porter per devoció, va regalar una samarreta al seu homòleg del Cornellà, que el va compensar definint-lo com “el més complet del món” en l'ofici que comparteixen.