Ramon Planes surt de l'ombra

Tot i que Éric Abidal era qui apareixia a les fotos i figurava a l'organigrama com a tal, el veritable secretari tècnic del Barça en els últims dos anys ha sigut Ramon Planes. Abidal, que va dimitir dimarts, era una altra cosa: un pont entre els jugadors i els directius, un aplicador de vaselina per superar els conflictes d’interessos, aquell anhelat remei per minimitzar el xoc generacional entre la gespa i la llotja. Més que pel seu coneixement del mercat o per la seva agenda, Josep Maria Bartomeu va confiar en l'exdefensa francès perquè era una figura de consens –una mica com ara Ronald Koeman–. Per això li va cobrir l'esquena amb Planes, un rodamon amb experiència, habilitats socials, olfacte i quasi dues dècades de trajectòria als passadissos del futbol. Aquest lleidatà de 52 anys ha fet de secretari tècnic a l'ombra. Ara, sense Abidal, seguirà sent el braç executor del president en la planificació de la plantilla. L'única diferència és que ara sí que tindrà el focus mediàtic a sobre.

❗ ÚLTIMA HORA - Ramon Planes, nou responsable de la secretaria tècnica pic.twitter.com/p4Ky9PcGB6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 19, 2020

Koeman formarà trident amb Bartomeu i Planes per refer l'equip. El tècnic holandès sap que el president, que es juga el patrimoni personal en els seus últims mesos de mandat, tindrà veu i vot en les decisions futbolístiques. També és conscient que al capdavant de la direcció esportiva hi ha una persona que se sap moure entre bambolines, que l'ajudarà a dialogar amb jugadors i agents per obrir les finestres del vestidor. Perquè el nou (vell) secretari tècnic hi té la mà trencada. Va ser ell qui fa poques setmanes va desencallar l'operació de bescanvi Arthur-Pjanic arribant a un acord amb el migcampista bosnià per propiciar que el brasiler assumís que havia de marxar al Juventus. I ara, per forçar la baixa d'Umtiti, treballa intensament per repatriar Éric García, central com el francès, com més aviat millor. Planes té clara la recepta per moure segons quines cadires. No farà vacances fins que no tanqui el mercat, a l'octubre.

Més enllà dels colors

Malgrat la seva gran capacitat per sortir-se amb la seva, el català farà tàndem amb Koeman i no amb Mauricio Pochettino, a qui ha intentat portar d'entrenador fins a dues vegades en vuit mesos. Té una gran relació amb l'argentí de la seva etapa professional a l'Espanyol, la més llarga que ha tingut mai. Durant tres anys i mig va ser màxim responsable de la planificació esportiva al club blanc-i-blau, amb Osvaldo i Coutinho com a grans encerts. Abans de fer-se gran a Cornellà-El Prat havia coincidit amb l'extravagant Dimitri Piterman al Racing de Santander i a l'Alabès. I després de posar fi a la seva etapa a l'Espanyol va passar pel Tottenham –amb Pochettino–, per l'Elx, el Rayo Vallecano i el Getafe. No li faltaran pretendents per seguir treballant quan finalitzi contracte amb el Barça, l'estiu que ve. De fet, el Betis ja el va sondejar fa unes setmanes. Planes gestiona més enllà dels colors.