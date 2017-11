Ramos titlla Cristiano d'"aprofitat" i obre la porta a Neymar perquè fitxi pel Madrid

Sergio Ramos no s'ha mossegat la llengua en una entrevista amb el programa El Larguero de la Cadena Ser. El central andalús del Madrid ha obert la porta a Neymar perquè aterri al Santiago Bernabéu, ha titllat Cristiano Ronaldo d'"aprofitat" i ha assegurat que Piqué faria millor en no fer segons quin tipus de declaracions.

El defensa del Madrid desautoritza el seu company de vestidor, Cristiano Ronaldo, que fa uns dies va criticar la marxa d'alguns futbolistes de la plantilla blanca, un fet que ha debilitat, segons el portuguès, el grup. "No estic d'acord amb Cristiano", ha dit Ramos: "Em sembla una opinió d'aprofitat. Ningú va pensar això quan vam guanyar les Supercopes, i jo no trobo a faltar a ningú. A ningú".

Un dels noms que ha aparegut en l'escena mediàtica madridista en els últims dies és el de Neymar. Ramos defensa el seu fitxatge. "És més fàcil que vingui passant per París que directament des del Barça. Jo el portaria sense pensar-m'ho, és un jugador diferent que marca la diferència", ha explicat l'andalús. De fet, si fos per Ramos, la "porta" del Madrid està "oberta" fins i tot per aquest "desembre". Benvinguda del defensa madridista amb un toc d'ironia, ja que abans de portar-lo al Bernabéu s'hauria de "negociar" un tema: "l'aniversari de la seva germana". Al Barça, sempre que coincidia aquest esdeveniment amb partit dels blaugranes, Neymar causava baixa.

L'altre gran tema de l'entrevista de Ramos a la Ser va ser la seva relació amb Gerard Piqué. "Ha fet alguna declaració una mica més morbosa... però evitant aquestes coses tot tornarà a la normalitat", ha dit sobre el clima enrarit que envolta el jugador del Barça quan juga amb Espanya. "No teníem relació amb Piqué en l'època en la que vam jugar cinc clàssic en un mes", ha conclòs Ramos.

Finalment, Ramos ha assegurat que li agrada la samarreta de la selecció espanyola, que recorda la bandera republicana, però ha creat molta polèmica a Espanya.