Ramos falla dos penals i Espanya es complica la vida a la Lliga de les Nacions (1-1)

Espanya ha empatat contra Suïssa al partit corresponent a la cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions, en un partit marcat per dues errades de Sergio Ramos des del punt de penal. Amb aquest marcador, la roja se la jugarà a cara o creu dimarts contra Alemanya a Sevilla, on només li valdrà la victòria per disputar la fase final del torneig, ja que té un punt menys que die mannschaft.

Amb els catalans Sergi Roberto, Sergio Busquets i Dani Olmo a l'alineació, la selecció estatal ha igualat amb justícia a Basilea, una ciutat de bon record per als aficionats del Barça, contra un combinat suís ben compenetrat. Els homes de Luis Enrique han anat a remolc de la intensitat de l'equip de Vladimir Petkovic des dels primers minuts i no han pogut refer-se del gol inicial de Remo Freuler, de bellíssima factura, fins als minuts finals.

Unai Simón, titular en detriment de De Gea, no ha pogut evitar que el xut col·locat del migcampista de l'Atalanta entrés a la seva porteria. Sis minuts abans, però, sí que ha sigut capaç de guanyar un duel cara a cara a Shaquiri, un dels futbolistes suïssos més actius. El mitjapunta del Liverpool ha aprofitat un malentès de Fabián amb Pau Torres per plantar-se sol davant del porter basc, en una seqüència que ha demostrat les dificultats d'Espanya per superar la pressió alta del rival. A la primera part, els de Luis Enrique només han inquietat Sommer just abans del descans, primer amb un xut d'Oyarzabal ben resolt pel porter helvètic i després amb una rematada de Ferran Torres que ha marxat alta.

177 partits amb Espanya

Sommer ha salvat l'empat abans de la mitja part i després del descans ha aconseguit aturar dos penals a Sergio Ramos, que estava d'enhorabona perquè jugava el seu partit número 177 amb la selecció –rècord europeu– i portava 25 gols seguits des dels onze metres. El porter del Borussia Mönchengladbach ha acabat amb la precisió del defensa andalús del Reial Madrid, que ha tirat les dues vegades a la dreta del porter. La primera pena màxima, fruit d'unes mans de Ricardo Rodríguez, Sommer l'ha tret com ha pogut per la línia de fons. La segona, provocada per una falta d'Eldedi a Morata que ha acabat amb el defensa suís expulsat, directament l'ha blocat.

Amb deu jugadors a la gespa i més de deu minuts per disputar, Suïssa s'ha dedicat a mantenir la porteria a zero, però no ho ha aconseguit. Gerard Moreno, revulsiu un cop més, ha igualat el matx a passada de Reguilón. Tot i això, el gol no evita que Espanya hagi de superar Alemanya dimarts a La Cartuja de Sevilla per assegurar-se una plaça a la final four de la Lliga de les Nacions. Als de Löw els valdria amb l'empat, ja que han guanyat Ucraïna aquesta nit (3-1).