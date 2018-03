Ramos, que compleix 32 anys, es perd el partit a Las Palmas per "molèsties"

El Reial Madrid viatjarà a Las Palmas amb un equip de circumstàncies i amb el cap pensant a la Champions. Els blancs, que no podran comptar amb Carvajal per sanció, també perden Sergio Ramos i Isco Alarcón, que no s'han entrenat aquest divendres amb els companys.

Els dos internacionals espanyols van tornar de la selecció amb "molèsties", segons ha confirmat l'entrenador Zinedine Zidane, i s'han perdut la darrera sessió, per la qual cosa també han queden fora de la convocatòria, ha afegit el tècnic. En el cas de Ramos, el central precisament compleix 32 anys aquest divendres. Mentre que Isco té mal a l'esquena, segons ha transcendit.

A banda d'ells dos, tampoc viatjarà de segur a Las Palmas el lateral Dani Carvajal, que acumula un partit de sanció. A banda, també podrien quedar fora de la llista -que publicarà Zidane aquest divendres a la tarda- futbolistes titulars com Keylor Navas o Cristiano Ronaldo.

Tornant de Las Palmas, el Madrid prepararà el partit d'anada dels quarts de final de la Champions, que dipsuta el dimarts a Torí contra el Juventus.