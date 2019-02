El cop de Randolph a Singleton, una falta no xiulada destinada a ser recordada

La final de Copa serà recordada per la falta no xiulada sobre Singleton. El Barça, després de treure de fons, va veure com Chris Singleton encarava cistella sol, llest per decidir la final, però Anthony Randolph li va donar un cop molt fort al rostre, evitant la cistella.



Però els àrbitres no van xiular res i JC Carroll va poder liderar un atac pel Madrid, que va acabar amb un 2+1 que gairebé dona la Copa al Madrid. En el darrer atac però, Tomic va poder llançar, tot i que la pilota va tocar el cèrcol, abans d'acabar en mans de Randolph. Els àrbitres van considerar-ho tap il·legal i per tant, la cistella del triomf blaugrana.